De Ana Maria Marinescu,

“Sunt unul dintre ăia care se întorc ca să îi infecteze pe cei din țară”, își începe, ironic, Dan Săvulescu postarea.

E acasă, după un drum de 3.300 km și 5 ore de somn, dar nu are stare și vrea să povestească prin ce a trecut. I se pare șocant că autoritățile se bat cu pumnii în piept că iau măsuri ca să țină în frâu pandemia de coronavirus, însă pe teren stau diferit. A dat piept cu abordarea românească a pandemiei la granița Nădlac.

Bărbatul a plecat din Falun, Suedia, pe 10 aprilie.

Până în Ungaria, a avut un drum lung, dar fără peripeții. Cu treceri civilizate prin vamă, distanțare socială, testare cu scanner termic. Germania, Austria, traversate lin, cu facilități de criză. “Nemții și austriecii au ieftinit carburantul și accesul la toaletele din stațiile PECO sunt gratuite. Pentru a nu se forma cozi”, spune el.

În Ungaria, civilizația vestică a luat o pauză – “ungurii vor bani și aveau prețuri mai mari la carburant, mai ales în vamă. Mi se pare normal să profiți un pic de evenimentul ăsta. Nu? Dacă nu ai cash, nu mergi la toaletă. Plata cu cardul nu e acceptată”.

Iar la intrarea în România civilizația s-a terminat, iar logica, s-a fracturat, acuză el.

“Am ajuns la Nădlac printre primii. A durat două ore să ajung la punctul de control. Două ore pentru 9 autoturisme. Mi-am imaginat că sunt controale temeinice, vedeam un medic în combinezon alb cum merge de la un ghișeu la altul cu hârtii în mână. Am avut șansa să prind schimbul de tură și am așteptat mai bine de o oră să fiu verificat”, povestește Dan Săvulescu.

În acest timp, am văzut și eu “procedura de triere” despre care am auzit cu toții la TV sau în conferințele de presă. Am văzut personalul vamal plimbându-se degeaba de colo-colo, iar personalul medical, 6 doamne îmbrăcate în combinezoane albe, făcând glume sau training una cu cealaltă. Instructajul e unul complicat – trebuie să citești în declarația fiecărui cetățean care intră în țară de unde vine și apoi bifezi o căsuță: izolare la domiciliu sau carantină. Atât. Una dintre ele a avut nevoie să i se explice de 3 ori ce are de făcut. Probabil emoțiile.

Dan Săvulescu: