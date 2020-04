De Ștefan Pană,

Libertatea a urmărit intervenţia lui Anders Tegnell din cadrul unui seminar live organizat de German Marshall Fund of the United States, unde epidemiologul a răspuns întrebărilor din toată lumea.

El spune că planul este un succes şi a venit cu o serie de argumente

Asta este parte a tradiţiei suedeze de sănătate publică şi mai ales în privinţa bolilor infecţioase: individul are responsabilitatea să nu răspândească boala. Urmăm acea tradiţie.

Guvernul de la Stockholm a fost criticat dur recent pentru strategia aleasă, dar sondajele de opinie arată că 80% din populaţie susţine calea aleasă. O serie de oameni de ştiinţă au atacat la rândul lor strategia, dar Anders Tegnell îi acuză că au greşit cifrele atunci când l-au criticat.

Suedia este o ţară în care 98% dintre copii sunt vaccinaţi, iar campania este una voluntară. Statul preferă să recomande, în loc de a interzice sau de a obliga, pentru că oamenii ascultă. Acelaşi lucru l-a făcut şi în cazul COVID-19.

„Le-am spus oamenilor să stea acasă dacă au cel mai mic simptom, iar asta a funcţionat foarte bine. Străzile sunt mult mai goale ca de obicei. Sunt mai puţine trenuri. Am măsurat nivelul traficului în Stockholm în perioada Paştelui, şi era cam la 10% faţă de traficul normal”, explică Tegnell.

Marea Britanie şi Olanda au anunţat planuri similare, de imunitate de grup, dar au dat înapoi când au văzut o explozie de cazuri. Suedia nu a avut explozia asta, ci o pantă lină, pentru că oamenii nu au minţit şi nu au ascuns simptomele.

Cel mai clar exemplu a fost atunci când epidemia a debutat, cu oameni întorşi din Italia şi din Austria.

Am prins cele mai multe cazuri de import printr-o campanie foarte intensă ca oamenii să raporteze imediat de cum s-au întors dacă au simptome. Am descoperit astfel 3-400 de persoane şi am reuşit să întrerupem toate lanţurile de transmisie la acea vreme.

Anders Tegnell, epidemiologul-şef al Suediei: