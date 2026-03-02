Elisabeta Boldijar, românca găsită moartă la Catania

Parchetul din Catania a făcut public numele femeii găsite moarte, sâmbătă după-amiază, într-un imobil abandonat de pe via Domenico Tempio. Conform publicației La Sicilia, este vorba despre Elisabeta Boldijar, născută în România la 25 ianuarie 1990.

Procurorul-șef al orașului, Francesco Curcio, a decis să facă publică identitatea victimei și a lansat un apel către oricine deține informații despre viața acesteia la Catania să se adreseze poliției sau forțelor de ordine care desfășoară investigațiile.

Până în prezent, nu au fost depuse plângeri sau semnalări privind dispariția femeii.

Identificată după amprente

Victima a fost găsită pe jumătate goală, printre gunoaiele din curtea clădirii care dă spre via Domenico Tempio, în zona portului din Catania.

Încă de sâmbătă, procurorul adjunct Liliana Todaro, de la Parchetul din Catania, a deschis un dosar penal pentru omor, după ce, pe trupul femeii au fost descoperite urme evidente de lovituri.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, anchetatorii din cadrul brigăzii mobile din Catania verifică și piste care duc către mediul prostituției și al traficului de droguri.

Polițiștii au confruntat și datele privind eventuale persoane dispărute, însă până în acest moment nu au fost găsite corespondențe. Autoritățile consideră utilă colaborarea cu asociațiile care se ocupă de sprijinirea persoanelor străine fără adăpost și încearcă, totodată, să stabilească dacă femeia a murit în locul în care a fost descoperită, motiv pentru care sunt căutate eventuale camere de supraveghere din zonă.

Sâmbătă seară au fost audiați și locuitorii care au observat cadavrul și au alertat autoritățile.

Potrivit siciliaweb.it, autopsia este programată pentru luni sau marți.

La sfârșitul anului trecut, tot în Italia, o româncă în vârstă de 25 de ani a fost găsită într-un canal din Padova și a murit după două zile de agonie. Cu câteva luni înainte, o altă româncă, Denisa Maria Adas, în vârstă de 30 de ani, dispărută în orășelul Prato din Peninsulă, a fost găsită fără viață. Femeia, care lucra ca escortă, a scris în ultimul mesaj pe care l-a trimis înainte să dispară, că se teme pentru viața ei, după ce a întâlnit un bărbat periculos.

