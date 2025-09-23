Teodorina M., originară din România, stabilită în Follonica, unde lucra ca vânzătoare, urma să împlinească 64 de ani, miercuri. Ea se afla la plajă împreună cu soțul ei, care plecase pentru o scurtă plimbare.

Conform Il Tirreno, femeia a intrat în apă pentru a face baie. Câțiva oameni din apropiere au observat-o plutind în apă și au intervenit imediat pentru a o aduce la mal. Un medic prezent pe plajă a început manevrele de resuscitare, folosind și un defibrilator disponibil în oraș datorită proiectului FollonicaCuore, gestionat de primărie.

Autoritățile au fost alertate imediat. O ambulanță și un elicopter de salvare au sosit la fața locului. Trei medici au fost coborâți pe plajă cu troliul din elicopter. În ciuda eforturilor susținute ale echipelor medicale, femeia nu a putut fi salvată. Medicii nu au putut decât să constate decesul.

Poliția locală din Follonica a intervenit la fața locului. Corpul neînsuflețit al femeii a fost transportat la morga din Grosseto, la dispoziția autorităților judiciare, în așteptarea autorizației din partea magistratului responsabil. Conform Il Tirreno, există îndoieli că decesul a fost cauzat de un atac de cord suferit în timpul înotului.

Un alt caz similar s-a întâmplat lângă o plajă din Creta, unde o româncă a murit înecată. Femeia era în vacanță în regiunea Heraklion.



