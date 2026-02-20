Români fără protecție financiară

Deși conștientizează riscurile, majoritatea românilor rămân fără protecție, doar 1 din 5 spunând că ar face față pe cont propriu cheltuielilor neplanificate într-o situație de urgență, potrivit sondajului realizat pe un eșantion de 1.036 de respondenți.

Studiul arată că aproape două treimi dintre respondenți estimează că ar avea nevoie de cel puțin 5.000 de lei pentru a acoperi cheltuielile neprevăzute, în timp ce 25% cred că ar fi nevoie de sume între 50.000 și peste 150.000 de lei. 

La nivel de piață, o familie ar avea nevoie, în medie, de peste 165.000 de lei în plus față de resursele disponibile pentru a depăși situația fără dificultăți financiare, cu aproximativ 7% mai mult decât anul trecut, potrivit unei analize UNSAR.

Numai 17,5% dintre respondenți spun că dispun sau pot accesa ușor toată suma necesară, iar alți 12,7% ar avea cel puțin jumătate din valoarea estimată. Aproape un respondent din cinci declară că nu dispune deloc de resurse pentru astfel de situații.

Riscurile percepute de români

„România neasigurată este o Românie vulnerabilă, iar deficitul de protecție în fața unor riscuri care se pot întâmpla oricui arată, de fapt, starea de sănătate financiară a oamenilor. Conștienți de riscuri, dar fără protecția potrivită, mulți ajung să se clatine financiar în situații pe care nu le pot anticipa și nici preveni, cum ar fi un accident, o urgență medicală sau o problemă mai gravă care duce la pierderea veniturilor.”, explică Virgil Șoncutean, CEO al Allianz-Țiriac Asigurări.

Asta pentru că  o astfel de rezervă financiară reprezintă un fel de plasă de siguranță pentru evenimentele neprevăzute.

„Rolul asigurărilor este tocmai să ducă greul financiar într-o astfel de situație, acoperind cheltuielile neplanificate, iar rolul nostru, ca industrie, este să creștem nivelul de protecție prin produse simple și accesibile, cu acoperiri extinse pentru riscurile reale la care sunt expuși românii, chiar și dincolo de granițe. Pentru că protecția prin asigurări nu e doar o decizie financiară, ci un act de responsabilitate pentru viitor”, adaugă Virgil Șoncutean.

Doar jumătate dintre respondenți se consideră 100% responsabili de viitorul lor financiar, în timp ce 37% cred că responsabilitatea e împărțită și ar conta sprijinul statului, al familiei sau al sistemului de protecție socială.

Când se gândesc la riscuri, cei mai mulți români se tem de pierderea sănătății (29,8%), urmată de posibilitatea de a deveni o povară pentru familie (18,9%) sau lipsa resurselor financiare pentru situații de urgență (18%).

Îngrijorător este faptul că peste 38% au evitat să meargă la medic din cauza costurilor în ultimii doi ani, iar 53% ar căuta sprijin într-un spital de stat dacă s-ar îmbolnăvi grav, deși doar 17% se simt protejați prin contribuțiile de asigurări sociale.

Asigurarea de sănătate, prioritatea românilor

Peste două treimi dintre români (67,6%) consideră că asigurarea de sănătate este cel mai important element de protecție în fața unor evenimente neprevăzute. 

În plus, dacă ar putea „asigura” un singur aspect al vieții pentru următorii 10 ani, peste 50% ar alege sănătatea, urmată de stabilitatea financiară (23,7%) și siguranța celor dragi (17,2%).

Sondajul Allianz-Țiriac subliniază astfel un paradox: românii conștientizează riscurile, dar deficitul de protecție rămâne ridicat, ceea ce poate avea efecte semnificative asupra stabilității financiare în fața situațiilor neprevăzute.

