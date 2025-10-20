România pierde tot mai mulți cetățeni

România a înregistrat astfel cea mai mare pierdere netă de populație din ultimul deceniu.

Datele Institutului Național de Statistică (INS), analizate de Profit.ro, arată că în 2022, România avea un sold migrator pozitiv, mai mulți români reveneau acasă decât plecau.

Atunci, 54.839 de persoane s-au întors în țară, față de 48.438 care au emigrat.

Începând cu 2023, trendul s-a inversat: doar 29.830 de români au revenit, în timp ce 48.612 au plecat definitiv.

În 2024, decalajul a crescut și mai mult, 28.431 de români s-au întors, comparativ cu 51.062 care au emigrat.

Este vorba despre românii care își stabilesc definitiv reședința în altă țară sau revin definitiv în România, conform adresei din actul de identitate.

Cu toate acestea, comunitățile de români din alte state, precum Spania, s-au micșorat în ultimul deceniu.

Unii români se întorc în țară din diaspora, dar nu reușesc să reziste prea mult timp. Este și cazul unui bărbat din Iași, care s-a mutat înapoi în Marea Britanie, după 11 luni petrecute în România.

Unde se stabilesc românii plecați în străinătate

Statele europene continuă să fie principalele destinații pentru românii care își caută o viață mai bună.

Conform datelor INS din 2024, topul țărilor preferate de români pentru emigrare este:

Italia – 11.055 de persoane

Germania – 10.578 de persoane

Spania – 4.467 de persoane

Austria – 2.424 de persoane

Franța – 1.723 de persoane

În afara Uniunii Europene, Canada (1.088), SUA (943) și Elveția (430) rămân principalele atracții.

Deși Marea Britanie nu mai apare separat în statisticile INS, ea este inclusă în categoria „alte țări”, care însumează 17.551 de emigrări, adică peste o treime din totalul din 2024.

Cine pleacă din România

Emigrarea nu mai este specifică doar tinerilor, ci și românilor aflați la maturitate profesională.

În 2024, cei mai mulți emigranți aveau între 35 și 39 de ani, reprezentând peste 12% din total.

Datele arată că din românii care pleacă definitiv, 8,1% au între 30 și 34 de ani, 7,4% au între 25 și 29 de ani, 6,6% între 20 și 24 de ani și aproape 10% au între 40 și 44 de ani.

Scăderea economică, incertitudinea politică și condițiile de trai se numără printre motivele pentru această schimbare de direcție.

