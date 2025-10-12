„Nu am reușit să ne readaptăm”

Adrian Nechita, originar din Iași, trăiește în prezent în Birmingham, Marea Britanie, unde lucrează la o sucursală Jaguar Land Rover, din zona West Midlands.

După 23 de ani petrecuți în străinătate, el și familia sa au decis, anul trecut, să se întoarcă definitiv în România. Însă după 11 luni au revenit în Anglia, dezamăgiți de realitatea din țară.

„Anul trecut, după 23 de ani în străinătate, ne-am întors în țară, dar după 11 luni am revenit în Anglia. În România trebuie pile și relații ca să ai ceea ce e normal să ai”.

„Sunt căsătorit de aproape 19 ani, avem 5 copii și ne-am gândit să ne întoarcem definitiv la Iași. România e totuși țara noastră și ne vedeam viitorul lângă cei de acasă, dar după 11 luni petrecute acolo nu am putut să ne readaptăm… Viața e scumpă în România, iar un loc de muncă de Doamne-ajută găsești doar dacă ai pile și relații. În schimb, în Anglia sistemul și societatea funcționează așa cum e normal”, a declarat Adrian Nechita pentru Anunțul UK.

„În Anglia, sistemul funcționează. În România, trebuie să ai pile și relații”

După aproape 24 de ani petrecuți în străinătate, ieșeanul spune că nu mai vrea să audă de ideea de a reveni definitiv în țară.

„Mulți mă întreabă de ce nu te întorci în România. Răspunsul meu este simplu: aici, în Anglia, sistemul funcționează. Nu trebuie să am pile, relații ca să mă descurc. În România, da, mi-e dor de oameni, de limbă, de mâncare, de anumite obiceiuri. Dar aici, în Anglia, am siguranța aia de zi cu zi, nu am stresul ăla zilnic. Nu trebuie să mă lupt ca să am ceea ce e normal să am”, spune el într-un videoclip pe TikTok.

„După 24 de ani de străinătate, mă întorsesem acasă și da, nu e ușor să te readapezi”.

Adrian consideră că viața în Anglia este mai simplă și mai organizată, chiar și pentru cei cu venituri mici.

„Chiar și cu salariul minim, poți să-ți permiți să plătești chiria, să mănânci, să te îmbraci, să pui ceva deoparte. (…) Sistemul e mult mai organizat, totul se face online, nu pierzi timpul la cozi. (…) Ai mai multe șanse să avansezi fără pile”.

„România rămâne acasă în suflet, dar Anglia îți oferă liniște și siguranță. Simți că munca ta chiar contează”.

Deși afirmă că îi este dor de România, Adrian spune că viața din Anglia îi oferă liniștea de care are nevoie.

„Nu e vorba de patriotism sau de bani, e vorba de liniște. Și după 24 de ani, liniștea este acasă”, explică el.

„În străinătate funcționează totul după niște reguli clare. În România, trebuie să te descurci, să cunoști pe cineva, să ai noroc. (…) Te lovește birocrația, sistemul medical, traficul, mentalitatea. (…) Când pleci 24 de ani, te simți străin, chiar și acasă”, a spus Adrian, într-un alt videoclip.

Potrivit datelor, la începutul anului 2025, peste 500.000 de români dețineau statutul de rezidență („settled” sau „pre-settled”) în Marea Britanie.

„Viața în Anglia nu e perfectă, dar e mult mai ușoară din anumite perspective”, susține Adrian.

În ianuarie 2023, europarlamentarul Rareș Bogdan estima că numărul lor a ajuns la 1,4 milioane.

Comunitatea românească din Regatul Unit continuă să crească, mai ales în zona metropolitană a Londrei, unde limba română este cea mai vorbită limbă străină.

O altă româncă care s-a întors din Marea Britanie s-a mutat direct într-un sat din România.