În aceeași semifinală vor evolua artiști din Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia și Letonia.

Franţa, Germania, Italia şi Marea Britanie vor merge direct în finala Eurovision 2026, care va avea loc la Viena, fără a trece prin semifinale, deoarece sunt principalii finanțatori ai concursului.

Tabloul complet pentru Eurovision 2026, ediția nr. 70, care va avea loc la Viena

Amintim că, pe 30 octombrie 2025, Consiliul de Administrație al TVR a aprobat participarea României la Eurovision 2026, care va avea loc în Austria, după doi ani de absență. În acest an se împlinesc 70 de ani de existență a Televiziunii Române, dar și 70 de ediții ale concursului Eurovision.

Amintim că, în aprilie 2025, fostul președinte al TVR, Dan Turturică, a declarat într-o discuție cu mai mulți jurnaliști, inclusiv de la Libertatea, că România va mai merge la Eurovision „când relația dintre TVR și producătorii de muzică din România va fi resetată”.

Televiziunea Română este organizatoarea selecţiei naţionale şi participă la competiţia europeană încă din 1993. Cele mai bune rezultate ale României la Eurovision au fost în urmă cu 15-20 de ani: de două ori locul al treilea, prin Luminiţa Anghel și Sistem (Kiev, 2005) și prin Paula Seling şi Ovi (Oslo, 2010). România a mai prins o singură dată locul al patrulea, prin Mihai Trăistariu, la Atena, în 2006.

Ultima dată, în 2023, România a obținut cel mai slab rezultat din istoria participării la Eurovision: zero puncte, ultimul loc alături de San Marino. Dar cheltuielile pentru participare au fost imense: aproape 400.000 de euro.

Concursul Eurovision a debutat în 1956 și a lansat numeroase hituri de-a lungul timpului, precum „Waterloo” (ABBA, 1974) și „Ne partez pas sans moi” (Celine Dion, 1988), dar mulţi consideră că nivelul muzical și calitatea vocală au scăzut enorm în ultimul deceniu.

