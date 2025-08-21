Grecii, supărați pe românii și bulgarii care cumpără locuințe

Odată cu intrarea în Schengen, tot mai mulți bulgari și români cumpără case în Grecia, mai ales în nordul țării, iar asta îi nemulțumește pe greci.

Motivul? Prețurile la imobiliare au explodat.

În Halkidiki, prețurile au ajuns la 5.000-6.000 de euro pe metru pătrat chiar și pentru proprietăți fără acces direct la mare, față de 3.500-4.000 de euro anul trecut, conform Economedia.

Creșterea explozivă a prețurilor îi nemulțumește pe greci, care spun că locuințele de vacanță devin inaccesibile pentru localnici.

În unele zone, peste 50% dintre tranzacțiile imobiliare din ultimii ani au fost făcute de cumpărători străini.

Nikos Manomenidis, Asociația Agenților Imobiliari Certificați din Grecia, a explicat: „Primii sunt bulgarii, poate sârbii pe locul doi și românii pe locul trei. Este doar începutul, pentru că abia anul ăsta s-au deschis granițele, deci presupun că în următorii ani, oamenii vor veni și mai mulți”, potrivit Știrile ProTv.

Grecia a atras anul trecut 1,4 milioane de turiști români.

„Airbnb la negru” și nemulțumirile localnicilor

Camera Profesională a Brokerilor Imobiliari din Halkidiki, împreună cu Uniunea Centrală a Camerelor Imobiliare din Grecia și Asociația Panelenică a Managerilor Imobiliari, semnalează Guvernului Greciei problema concurenței neloiale generate de proprietarii bulgari.

Recomandări Statul nu știe unde sunt 22.000 de păcănele, scoase din localitățile mici. Guvernul a pierdut încasări de 150 de milioane de euro

Aceștia închiriază în masă case și apartamente fără a folosi companii grecești sau site-uri oficiale și fără a plăti impozit, conform legislației locale.

Problema a fost denumită de presa elenă „Airbnb la negru”, deoarece proprietățile sunt închiriate pe termen scurt unor compatrioți și anunțurile apar pe site-uri bulgare.

Numărul cetățenilor bulgari care au achiziționat proprietăți în Grecia a înregistrat o creștere de 48% în ultimii doi ani și se preconizează că va continua să crească semnificativ și în acest an.

De altfel, grecii sunt tot mai nemulțumiți de numărul mare de turiști, mai ales în Atena.

Românii aleg construcțiile noi

Mulți dintre cumpărătorii români preferă apartamente sau vile noi, pe care le pot folosi personal, dar și închiria turiștilor.

„Preferă construcții noi. Este o foarte bună oportunitate de investiție, pentru că acele proprietăți le pot folosi, dar le și pot închiria”, spune Adela Minae, reprezentant al unei agenții imobiliare din Grecia.

„70% dintre cumpărători fac această achiziție cu gândul la viitor, evident din rațiuni investiționale. Prețurile sunt în creștere, cererea este uriașă”, a precizat și Daniel Pînzaru, reprezentantul unei agenții imobiliare.

Recomandări Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

Potrivit agenților imobiliari, majoritatea clienților români au între 40 și 55 de ani, sunt stabili financiar și privesc achizițiile ca investiții sigure.

Unii se gândesc la închiriere pe termen scurt, alții la o viitoare mutare după pensionare, pe malul Mediteranei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE