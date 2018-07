Românii fug de facultăţi. În 10 ani, numărul studenţilor s-a înjumătăţit

„Nu mai avem meseriaşi în România, că toţi vor să meargă la facultate”. Auzim des astfel de vorbe, dar toate cifrele arată că ele doar asta sunt - vorbe. Faptele arată cu totul altfel. România are tot mai puţini studenţi. Nu doar că numărul lor este în picaj, de la an la an, dar suntem, de vreme bună, şi în coada clasamentului european la numărul de absolvenţi.