De Cristian Anton,

”Nu am avut nicio treabă cu acel italian. S-a întâlnit numai cu patronul. Toată lumea vorbește numai prostii, eu l-am văzut doar trei secunde și atâta, era la o distanță de 20-30 de metri de mine, nu am dat mâna cu el, nu am fost cu el la vânătoare, nu am avut chefuri împreună”, a spus tânărul pentru sursa citată.

Primul pacient din România infectat cu noul coronavirus a continuat: ”Nu mi-a fost rău nicio secundă, nu am avut febră, nu am tușit, chiar și acum mă simt foate bine”.

În plus, acesta a spus că a stat doar o zi în casă, miercuri, după ce i s-au luat probe, nu 2 zile așa cum au spus inițial autoritățile.

”Am fost în Germania, pe 18 am plecat, pe 19 cred că am venit, am plecat cu mașina și m-am întors cu avionul”, a mai declarat el.

”Am fost speriat”

”Stau singur aici, medicii intră într-un costum așa și momentan au intrat și mi-au luat sângele azi dimineață, mi-au dat de mâncare și o pastilă. Am fost speriat ieri, dar nu am nimic, nu mă doare nimic”, a mai spus bărbatul.

”Nu știu de unde au aflat că am fost la vânătoare, chiar sunt curios și eu, nu ne-a întrebat nimeni nimic. Nu știu de unde s-au scos chestiile astea. Toată lumea spune numai prostii”, precizat pacientul infectat cu coronavirus.

