Cuprins:
Identitatea victimei a fost confirmată după 3 zile de la incident
Poliția a deschis imediat o anchetă, însă lipsa camerelor de supraveghere și regulile stricte ale festivalului — conform cărora după încheiere nu trebuie să rămână nicio urmă de prezență umană — au complicat strângerea probelor.
Incidentul a avut loc pe 30 august 2025, la ora 21:14, chiar în timp ce majoritatea participanților urmăreau arderea statuii uriașe din lemn, simbolul festivalului.
Locul crimei a fost securizat, iar polițiștii au interogat persoanele din apropiere, căutând indicii. Identitatea victimei a fost confirmată abia pe 2 septembrie, când Biroul de Medicină Legală din Washoe a anunțat oficial că este vorba despre Vadim Kruglov.
A glumit pe tema deceselor la festival
Kruglov venise la festival pentru a ajuta echipa din Moscova la construcția taberei Luminary Love. În ciuda furtunilor de nisip și a condițiilor dificile, el a reușit să creeze, în ultimele zile, o instalație artistică în formă de inimă oglindită, simbol al iubirii.
Prietena sa, Sofia Șcerbakova, a povestit că Vadim glumise recent pe tema deceselor la festival și că în ultima seară l-a văzut dansând, înainte să dispară.
Vadim Kruglov s-a născut la Omsk, a studiat marketingul și a lucrat ca însoțitor de bord pentru Transaero și Aeroflot, pe rute internaționale.
Din 2016 s-a mutat în SUA, unde a lucrat în telecomunicații, iar în ultimii ani a avut locuri de muncă diverse, inclusiv ca docher în Alaska și tehnician în Michigan și Washington. Deși își construise o viață peste ocean, visa să obțină rezidența permanentă și să-și întemeieze o familie.
Tatăl victimei a făcut apel la Donald Trump
Familia și prietenii lui Kruglov au cerut implicarea autorităților federale americane în anchetă. Tatăl său, Igor Kruglov, i-a adresat chiar un apel public președintelui Donald Trump, invocând lipsa probelor și dificultatea investigației într-un oraș temporar precum Black Rock City.
Sora lui, Olga Lier, a criticat lipsa de transparență a autorităților și a afirmat că există martori care se tem să vorbească.
Pe 17 septembrie, Biroul Șerifului din comitatul Pershing a anunțat că arma crimei a fost găsită — un cuțit de tip profesional — și că victima a murit în urma unei singure lovituri.
În paralel, organizatorii Burning Man au declarat că sprijină ancheta și au oferit o recompensă de 10.000 de dolari pentru informații despre autor.
Pe 17 septembrie a avut loc slujba de înmormântare la Reno, Nevada, după care Kruglov a fost incinerat.
Cenușa sa se află acum la New York, la prieteni apropiați. Comunitatea Burning Man și familia sa i-au adus un ultim omagiu, în timp ce ancheta pentru identificarea criminalului rămâne în desfășurare.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.