Identitatea victimei a fost confirmată după 3 zile de la incident

Poliția a deschis imediat o anchetă, însă lipsa camerelor de supraveghere și regulile stricte ale festivalului — conform cărora după încheiere nu trebuie să rămână nicio urmă de prezență umană — au complicat strângerea probelor.

Incidentul a avut loc pe 30 august 2025, la ora 21:14, chiar în timp ce majoritatea participanților urmăreau arderea statuii uriașe din lemn, simbolul festivalului.

Locul crimei a fost securizat, iar polițiștii au interogat persoanele din apropiere, căutând indicii. Identitatea victimei a fost confirmată abia pe 2 septembrie, când Biroul de Medicină Legală din Washoe a anunțat oficial că este vorba despre Vadim Kruglov.

A glumit pe tema deceselor la festival

Kruglov venise la festival pentru a ajuta echipa din Moscova la construcția taberei Luminary Love. În ciuda furtunilor de nisip și a condițiilor dificile, el a reușit să creeze, în ultimele zile, o instalație artistică în formă de inimă oglindită, simbol al iubirii.

Prietena sa, Sofia Șcerbakova, a povestit că Vadim glumise recent pe tema deceselor la festival și că în ultima seară l-a văzut dansând, înainte să dispară.

Vadim Kruglov s-a născut la Omsk, a studiat marketingul și a lucrat ca însoțitor de bord pentru Transaero și Aeroflot, pe rute internaționale.

Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul
Recomandări
Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul

Din 2016 s-a mutat în SUA, unde a lucrat în telecomunicații, iar în ultimii ani a avut locuri de muncă diverse, inclusiv ca docher în Alaska și tehnician în Michigan și Washington. Deși își construise o viață peste ocean, visa să obțină rezidența permanentă și să-și întemeieze o familie.

Tatăl victimei a făcut apel la Donald Trump

Familia și prietenii lui Kruglov au cerut implicarea autorităților federale americane în anchetă. Tatăl său, Igor Kruglov, i-a adresat chiar un apel public președintelui Donald Trump, invocând lipsa probelor și dificultatea investigației într-un oraș temporar precum Black Rock City.

Sora lui, Olga Lier, a criticat lipsa de transparență a autorităților și a afirmat că există martori care se tem să vorbească.

Pe 17 septembrie, Biroul Șerifului din comitatul Pershing a anunțat că arma crimei a fost găsită — un cuțit de tip profesional — și că victima a murit în urma unei singure lovituri.

În paralel, organizatorii Burning Man au declarat că sprijină ancheta și au oferit o recompensă de 10.000 de dolari pentru informații despre autor.

Pe 17 septembrie a avut loc slujba de înmormântare la Reno, Nevada, după care Kruglov a fost incinerat.

Cenușa sa se află acum la New York, la prieteni apropiați. Comunitatea Burning Man și familia sa i-au adus un ultim omagiu, în timp ce ancheta pentru identificarea criminalului rămâne în desfășurare.

