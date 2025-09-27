Identitatea victimei a fost confirmată după 3 zile de la incident

Poliția a deschis imediat o anchetă, însă lipsa camerelor de supraveghere și regulile stricte ale festivalului — conform cărora după încheiere nu trebuie să rămână nicio urmă de prezență umană — au complicat strângerea probelor.

Incidentul a avut loc pe 30 august 2025, la ora 21:14, chiar în timp ce majoritatea participanților urmăreau arderea statuii uriașe din lemn, simbolul festivalului.

Locul crimei a fost securizat, iar polițiștii au interogat persoanele din apropiere, căutând indicii. Identitatea victimei a fost confirmată abia pe 2 septembrie, când Biroul de Medicină Legală din Washoe a anunțat oficial că este vorba despre Vadim Kruglov.

A glumit pe tema deceselor la festival

Kruglov venise la festival pentru a ajuta echipa din Moscova la construcția taberei Luminary Love. În ciuda furtunilor de nisip și a condițiilor dificile, el a reușit să creeze, în ultimele zile, o instalație artistică în formă de inimă oglindită, simbol al iubirii.

Prietena sa, Sofia Șcerbakova, a povestit că Vadim glumise recent pe tema deceselor la festival și că în ultima seară l-a văzut dansând, înainte să dispară.

Vadim Kruglov s-a născut la Omsk, a studiat marketingul și a lucrat ca însoțitor de bord pentru Transaero și Aeroflot, pe rute internaționale.

Din 2016 s-a mutat în SUA, unde a lucrat în telecomunicații, iar în ultimii ani a avut locuri de muncă diverse, inclusiv ca docher în Alaska și tehnician în Michigan și Washington. Deși își construise o viață peste ocean, visa să obțină rezidența permanentă și să-și întemeieze o familie.

Tatăl victimei a făcut apel la Donald Trump

Familia și prietenii lui Kruglov au cerut implicarea autorităților federale americane în anchetă. Tatăl său, Igor Kruglov, i-a adresat chiar un apel public președintelui Donald Trump, invocând lipsa probelor și dificultatea investigației într-un oraș temporar precum Black Rock City.

Sora lui, Olga Lier, a criticat lipsa de transparență a autorităților și a afirmat că există martori care se tem să vorbească.

Pe 17 septembrie, Biroul Șerifului din comitatul Pershing a anunțat că arma crimei a fost găsită — un cuțit de tip profesional — și că victima a murit în urma unei singure lovituri.

În paralel, organizatorii Burning Man au declarat că sprijină ancheta și au oferit o recompensă de 10.000 de dolari pentru informații despre autor.

Pe 17 septembrie a avut loc slujba de înmormântare la Reno, Nevada, după care Kruglov a fost incinerat.

Cenușa sa se află acum la New York, la prieteni apropiați. Comunitatea Burning Man și familia sa i-au adus un ultim omagiu, în timp ce ancheta pentru identificarea criminalului rămâne în desfășurare.

