Recent, grănicerii polonezi au descoperit tuneluri săpate sub graniță. Potrivit unor experți militari, aceste tuneluri sunt bine cunoscute teroriștilor din mișcările islamiste Hamas și Hezbollah, relatează The Moscow Times.

Grănicerii din voievodatul Podlasia, situat în nord-estul Poloniei – prin care trece peste două treimi din granița cu Belarus -, au descoperit patru tuneluri în 2025.

„Măsurile fizice și electronice de securitate a frontierelor, cum ar fi camerele de termoviziune și sistemele de detectare, ne permit să răspundem imediat la orice tentativă de încălcare a frontierei de stat, chiar și în subteran”, a subliniat locotenent-colonelul Katarzyna Zdanowicz într-un interviu acordat pentru The Telegraph.

Specialiștii care au proiectat și săpat tunelurile au un „nivel ridicat de competență”, remarcă oficialii polonezi. Viceministrul de interne Czesław Mroczek a declarat recent la radioul local: „După cum demonstrează construcția acestor tuneluri, eficiența noastră în limitarea migrației este atât de mare, încât s-a decis aducerea unor specialiști din Orientul Mijlociu pentru a le săpa”.

Unul dintre cele mai mari tuneluri a fost descoperit la mijlocul lunii decembrie – 180 de migranți, majoritatea din Afganistan și Pakistan, încercau atunci să intre ilegal în Polonia, stat membru UE și NATO. Majoritatea au fost arestați la ieșirea din tunel.

Tunelul, cu o înălțime de aproximativ un metru și jumătate, se întindea pe o distanță de 50 de metri în teritoriul belarus și ieșea pe teritoriul polonez la 10 metri după graniță.

Imaginile surprinse în interiorul tunelului arată că pereții acestuia sunt întăriți cu suporturi de beton pentru a nu se prăbuși. Astfel de pasaje sunt deosebit de cunoscute pentru faptul că au fost construite de teroriștii Hamas, care au creat orașe subterane întregi în Fâșia Gaza, și de militanți dintr-un alt grup sprijinit de Iran, Hezbollahul libanez, subliniază experții militari.

Este foarte posibil ca ei să fi fost cei invitați pentru săparea tunelurilor, crede istoricul și strategul militar american Lynette Nussbacher. „Ceea ce am observat imediat după războiul din Liban din 2006 au fost coloane de betoniere aliniate în sudul Libanulu. Am văzut kilometri și kilometri de tuneluri construite”.

„De asemenea, avem dovezi ample că Hamas face același lucru în Gaza. Așadar, dacă aveți nevoie de experți în săparea de tuneluri adânci, trebuie să căutați în Orientul Mijlociu”, a conchis Lynette Nussbacher.

