De Mihai Niculescu,

O femeie a reclamat faptul că un bărbat de 37 de ani a furat un mort chiar de la morga din Huși. Femeia, împreună cu fratele ei, a declarat la Poliție că Marin Lila, cel care a ridicat cadavrul de la morgă, a vrut să încaseze ajutorul de înmormântare.

Bărbatul susține vehement că a vrut doar să facă o faptă bună. „După ce că m-am dus să scot mortul de la morgă, m-am chinuit, l-am cărat cu masina mea, asa cum am putut, soția și fratele ei m-au acuzat că am furat cadavrul. Acum am plângere penală de la ei”, a declarat bărbatul, potrivit publicației Vremea Nouă.

Mihai Gorgan, în vârstă de 52 de ani, a decedat la Spitalul din Husi, pe 7 decembrie, însă de la morgă a fost scos de Marin Lila, care recunoaște că nu este niciun fel de rudă cu defunctul. El l-a transportat în mașina personală și apoi l-a depus la capelă.

„Aici a fost scandal. Că eu l-am depus acolo, i-am adus icoană, tot. Stăteam la priveghi. A venit în capelă cu mare scandal fratele soției, care a spus ca imediat să îi dau certificatul de deces. M-a acuzat că am furat mortul, ca să încasez ajutorul de înmormântare. A sărit la mine. Eu i-am spus că am vrut să fac o fapte bună iar el, în loc să îmi mulțumească, vine să mă bată? Nu e frumos”, se plânge Marin Lila.

Polițiștii l-au căutat vineri dimineață, cu o invitație pentru duminică, la declarații, susține bărbatul. Omul spune și că defunctul nu mai trăia de ani buni cu fosta soție, care este interesată acum tot de ajutorul de înmormântare.

Citeşte şi:

”Calculul punctajului a fost viciat”. Cum a aranjat primăria lui Firea licitația celor 100 de tramvaie să câștige turcii cu un punct distanță, în loc să-i bată Astra la șapte puncte

Avertisment din Africa de la un scoțian, mare antrenor de atletism: România trebuie să-și recreeze cultura sportului ca să reușească! ”Cultura unui domeniu, că e sport, sunt afaceri, orice, creează motivație pentru generații întregi”

Roxana Mărăcineanu, ministrul francez al Sporturilor, a fost insultată și stropită cu apă de suporteri, la un meci de fotbal

GSP.RO Îl mai recunoașteți? Cum arată acum un celebru milionar român, după operații estetice și efecte speciale :D