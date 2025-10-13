Amenințarea la adresa frontierelor externe ale UE și a flancului sud-estic al NATO este vizibilă la Marea Neagră, în contextul războiului Rusiei în Ucraina. Ministrul german a subliniat importanța strategică a sud-estului Europei pentru continent.

Wadephul urmează să se întâlnească cu omologul său bulgar, Georg Georgiev, la Sofia, înainte de a zbura la București pentru discuții cu ministrul român de Externe, Oana Țoiu. Agenda include aspecte legate de securitate și integrare europeană.

Referindu-se la recentele încălcări ale spațiului aerian românesc de către drone rusești, Wadephul a afirmat că atacurile asupra suveranității unui partener NATO sunt inacceptabile.

„Suntem clar hotărâți să protejăm și să apărăm Europa împreună cu România”, a declarat el, conform sursei citate.

Ministrul german a descris Bulgaria ca un model pentru țările din Balcanii de Vest, demonstrând strânsa legătură dintre securitate și integrare. El a caracterizat apropiata aderare a Bulgariei la zona euro ca un semnal puternic de stabilitate pentru Sofia și pentru Europa în ansamblu.