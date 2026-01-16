Lituania acuză GRU de coordonarea atacurilor

Potrivit Reuters, autoritățile lituaniene susțin că serviciul de informații militare al Rusiei, GRU, s-a aflat în spatele unor tentative de atacuri incendiare din 2024.

Ținta principală a fost o fabrică din orașul Šiauliai, care produce echipamente de analiză a spectrului radio destinate armatei ucrainene. Atacul nu a reușit, însă procurorii spun că făcea parte dintr-o serie mai largă de acțiuni de sabotaj planificate în mai multe state europene.

Procurorul principal al cazului a declarat că șase persoane au fost arestate și trimise în judecată pentru fapte de terorism și sabotaj. Este vorba despre cetățeni din Spania, Columbia, Cuba, Rusia și Belarus. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedepse de până la 15 ani de închisoare.

„Crimele au fost coordonate, iar ordinele au fost transmise autorilor de persoane care locuiau în Rusia și aveau legături cu GRU-ul rus”, a declarat adjunctul șefului poliției criminale din Lituania, Saulius Briginas. Autoritățile au precizat că toate persoanele arestate aveau legături cu Rusia, unde au studiat, au călătorit sau aveau contacte.

România, printre țintele vizate: „Mii de euro pentru sabotaj”

Ancheta arată că grupul nu a acționat doar în Lituania. Conform datelor prezentate de anchetatori, aceiași suspecți au încercat sau au plănuit atacuri incendiare și în alte state. În România, țintele ar fi fost infrastructura petrolieră. În Polonia, ar fi vizat depozite de materiale de construcții, iar în Cehia, autobuze, o poștă și un cinematograf.

Potrivit procurorului, suspecții au fost motivați în principal financiar.: „Aceștia au fost plătiți între 5.000 și 10.000 de euro pentru acțiunile lor. Motivația principală a fost banul”, a declarat Saulius Urbelis pentru Reuters.

Autoritățile lituaniene au mai anunțat că au emis mandate internaționale de arestare pentru alte trei persoane și încearcă extrădarea unei a patra, care a fost reținută în Columbia.

Dosarul, deja trimis în instanță

Conform informațiilor publicate de publicațiile lituaniene Lrytas și LRT, dosarul a fost trimis instanței din Šiauliai. Procurorii au încadrat faptele drept tentative de acte teroriste și participare la o grupare teroristă.

„Actul de inculpare a fost întocmit pe 12 ianuarie, iar pe 14 ianuarie dosarul a fost trimis instanței. Materialul cauzei cuprinde 42 de volume”, a declarat procurorul în cadrul unei conferințe de presă.

Ancheta arată că atacul a fost planificat din timp și pus în aplicare în mai multe etape, cu deplasări succesive ale suspecților în Lituania, România, Polonia și Cehia.

Până în prezent, autoritățile ruse nu au avut o reacție oficială la anunțurile făcute de Lituania. Moscova a respins în trecut acuzații similare, susținând că Occidentul alimentează sentimente anti-rusești și negând că ar coordona sabotaje în Europa.

