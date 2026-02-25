Abordarea Samsung pentru anul 2026 se concentrează pe „AI-ul proactiv”, tehnologia fiind concepută să execute procese complexe în fundal, permițându-ți să interacționezi mai natural cu device-ul.

Samsung Galaxy S26 Ultra: Primul ecran cu „discreție” la nivel de pixeli

Vârful de gamă, Galaxy S26 Ultra, introduce o inovație semnificativă: Privacy Display. Spre deosebire de foliile de protecție clasice, acesta este un sistem integrat în ecran care controlează modul în care pixelii dispersează lumina.

Samsung a lansat noile telefoane Galaxy S26, Galaxy S26+ și Galaxy S26 Ultra. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Atunci când este activată, funcția limitează vizibilitatea conținutului pentru persoanele aflate în unghiuri laterale, menținând în același timp o claritate maximă pentru utilizatorul care privește telefonul perpendicular. Această protecție poate fi setată să se activeze automat la deschiderea aplicațiilor bancare sau la introducerea parolelor, reprezentând un nou strat de securitate fizică în era mobilității.

Totodată, această funcție nouă este cam cea mai importantă diferență „vizibilă” de la modelul Galaxy S25 Ultra de anul trecut.

Galaxy S26 și S26+: Performanță unificată și design rafinat

Modelele Galaxy S26 și S26+ preiau mare parte din inovațiile software ale versiunii Ultra, fiind construite pe o platformă hardware care pune preț pe eficiența energetică și gestionarea termică. Ambele device-uri beneficiază în România de procesorul Exynos de nouă generație, optimizat pentru a susține experiențe AI fluide pe tot parcursul zilei.

S26+ rămâne opțiunea echilibrată pentru cei care caută un ecran generos și o autonomie extinsă, în timp ce modelul standard S26 este direcționat către utilizatorii care preferă un format compact, fără a compromite puterea de calcul. Ambele modele integrează acum tehnologia ProScaler, care utilizează inteligența artificială pentru a îmbunătăți scalarea imaginilor și claritatea textelor în documentele scanate.

Performanță: salt de 39% pentru procesarea AI pe Galaxy S26 Ultra

Sub capotă, Galaxy S26 Ultra este alimentat de platforma mobilă Snapdragon 8 Elite Gen 5 pentru Galaxy. Îmbunătățirile de performanță sunt distribuite astfel pentru a susține noile funcții AI:

NPU (Neural Processing Unit): O creștere de 39%, responsabilă pentru funcțiile AI mereu active și procesarea în timp real.

O creștere de 39%, responsabilă pentru funcțiile AI mereu active și procesarea în timp real. GPU (Graphics Processing Unit): O îmbunătățire de 24%, oferind o experiență de gaming mai fluidă și procesare vizuală superioară prin motorul mDNIe.

O îmbunătățire de 24%, oferind o experiență de gaming mai fluidă și procesare vizuală superioară prin motorul mDNIe. CPU (Central Processing Unit): Un avans de 19% pentru un multitasking mai eficient.

Pentru a susține aceste cifre, Samsung a implementat un sistem de răcire Vapor Chamber reproiectat, cu materiale de interfață termică poziționate lateral, asigurând o disipare a căldurii mai eficientă în timpul sarcinilor solicitante, precum captura video 4K sau jocurile cu grafică avansată.

Samsung a lansat noile telefoane Galaxy S26, Galaxy S26+ și Galaxy S26 Ultra. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Evoluția Galaxy AI: De la asistență la acțiune proactivă

Sistemul Galaxy AI de pe seria S26 trece de la funcții pe care utilizatorul trebuie să le inițieze manual la sugestii contextuale. Funcția Now Nudge monitorizează activitatea și oferă soluții în timp real: de exemplu, dacă primești de la vreun prieten o întrebare despre o rezervare la restaurant, telefonul va sugera automat informațiile din calendar sau pozele relevante din galerie.

Căutarea a fost și ea simplificată prin versiunea actualizată a Circle to Search, care acum suportă recunoașterea multi-obiect. Acest lucru permite identificarea mai multor elemente dintr-o singură imagine simultan, oferind detalii despre întregul context vizual, nu doar despre un singur obiect.

Fotografie și Video: Codec profesional APV și ISP AI îmbunătățit

Sistemul de camere de pe Galaxy S26 Ultra introduce diafragme mai largi și funcția Nightography Video actualizată, care reduce zgomotul de imagine în condiții de iluminare precară. O noutate pentru creatorii de conținut este suportul pentru APV, un codec video profesional care permite compresia eficientă fără pierderea calității, facilitând fluxurile de lucru în post-producție.

În planul editării, suita Photo Assist permite acum modificări generative complexe, cum ar fi schimbarea scenelor de la zi la noapte sau modificarea texturilor vestimentare, totul printr-o interfață bazată pe comenzi simple.

Securitate și sustenabilitate

Samsung extinde angajamentul pentru securitate prin Knox Matrix și implementarea criptografiei post-cuantice (PQC) pentru procesele critice ale sistemului.

Aceste măsuri sunt menite să protejeze integritatea device-ului în fața amenințărilor viitoare. Seria Galaxy S26 va beneficia de șapte ani de actualizări de securitate și actualizări ale sistemului de operare, prelungind astfel durata de viață utilă a produsului.

Samsung Galaxy S26: cât costă în România

Model Configurație (RAM/Stocare) Preț RRP (Euro) Preț RRP (Lei) Galaxy S26 12GB + 256GB 999 5.099 12GB + 512GB 1.199 6.099 Galaxy S26+ 12GB + 256GB 1.249 6.399 12GB + 512GB 1.449 7.399 Galaxy S26 Ultra 12GB + 256GB 1.449 7.399 12GB + 512GB 1.649 8.399 16GB + 1TB 1.949 9.949

Samsung Galaxy S26: disponibilitate în România

Noua serie Galaxy S26 va fi disponibilă în magazine începând cu 11 martie 2026. Modelele vor putea fi achiziționate în culorile Cobalt Violet, White, Black și Sky Blue.

În plus, Samsung oferă un bonus de precomandă în valoare de 1.000 de lei, oferit sub formă de upgrade gratuit pentru capacitatea de stocare, alături de 3 luni de protecție prin serviciul Samsung Care+.