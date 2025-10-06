Cine le-a descoperit

Duminică, 5 octombrie, specialiștii pirotehniști ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Crişana al judeţului Bihor au fost alertați de un bărbat, prin apel la 112, despre descoperirea muniţiei.

„Ajunşi la locul indicat de apelantul numărului unic 112, pompierii pirotehnicieni au identificat o bombă aruncător de calibru 82 de milimetri, în stare de funcţionare, provenită din cel de-Al Doilea Război Mondial. Muniţia a fost descoperită de un cetăţean în timpul efectuării unor lucrări de curăţare a unui teren situat în apropierea staţiei de autobuz din localitate”, au transmis reprezentanții ISU Bihor.

Totodată, în urma cercetării zonei, echipajul pirotehnic a mai descoperit o bombă de calibru 82 de milimetri, cinci bombe de calibru 60 de milimetri şi un element de muniţie.

„Cele şapte bombe şi elementul de muniţie au fost ridicate, transportate şi depozitate în condiţii de siguranţă, urmând a fi distruse ulterior, prin explozie controlată”, au precizat pompierii.

Recomandările autorităților

Muniția neexplodată este foarte periculoasă și de aceea, oamenii trebuie să fie precauți când găsesc obiecte metalice ce seamănă cu proiectile, grenade, bombe, cartușe sau altele asemănătoare.

„În primul rând, nu trebuie să le atingă sau să le lovească, indiferent dacă sunt parțial îngropate în pământ sau se află la suprafață. Nu trebuie să le ridice, pentru că nu au de unde să știe în ce stadiu se află acestea. Dacă nu sunt siguri ce fel de obiecte sunt, nu trebuie să le taie și nici să le folosească pentru improvizarea unor unelte sau ornamente”, avertizează autoritățile.

Deși unii ar putea fi tentați să demonteze focoasele sau alte elemente componente, acest lucru este interzis, pentru că o astfel de acțiune poate provoca explozii. „Tot ce trebuie să facă cetățenii este să apeleze numărul de urgență 112 dacă descoperă obiecte metalice cilindrice sau de altă formă ce prezintă suspiciunea că ar fi elemente de muniţie neexplodată”, au mai transmis pompierii.





