Șapte oameni veniți din Ucraina au încercat să forțeze trecerea la granița cu România

Incidentul a avut loc în regiunea Cernăuți, când mașina cu numere de înmatriculare străine a ignorat somațiile de a opri și a încercat să traverseze barierele de securitate. Autoturismul venea din Ucraina, iar cele șapte persoane au fost remarcate imediat de polițiștii de frontieră.

Șoferul Range Roverului a ignorat semnalele și a lovit cu mașina un polițist de frontieră, în cursul zilei de 11 ianuarie 2026, relatează portalul de știri ucrainene Pravda. Ulterior, acesta și-a continuat drumul, iar cele șapte persoane au fugit de la locul incidentului.

Mașina cu numere străine a fost abandonată la marginea drumului

Autoturismul cu numere străine a fost abandonat pe marginea drumului. Polițiștii au început imediat căutările în zonele învecinate, iar astfel au descoperit șase persoane. Șoferul autoturismului străin este în continuare căutate de autorități, mai relatează sursa citată mai sus.

Polițistul rănit a fost spitalizat și operat, iar viața sa nu este în pericol.

Șase persoane au fost reținute după incidentul de la graniță

În timpul căutărilor, oamenii legii ar fi reținut șase persoane care se aflau în mașină la momentul producerii accidentului.

„Ulterior, polițiștii de frontieră, în colaborare cu Poliția Națională, au găsit vehiculul abandonat la marginea unei localități. În timpul căutărilor, autoritățile au reținut șase persoane care se aflau în mașină la momentul incidentului. Căutările șoferului continuă”, a declarat o sursă oficială pentru ziarul ucrainean.

În urmă cu doar o lună, doi frați români au fost prinși în timp ce aduceau ilegal în țară ucraineni. Bărbații îi treceau granița prin munți, cu ajutorul motocicletelor enduro.

Cum se sancționează trecerea ilegală a graniței în România

Trecerea ilegală a frontierei de stat în România dintr-o țară non-UE este considerată infracțiune conform art. 262 Cod Penal. Ea se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă, dacă este săvârșită prin orice mijloace fără documente legale sau prin ascundere evaziune control vamal.

Dacă fapta este comisă în formă agravată, cum ar fi prin organizații, grup infracțional, cu minori/substanțe interzise, pedeapsa crește la 2-7 ani de închisoare (art. 262 alin. 2-3). De asemenea, contrabanda asociată implică 2-12 ani (Legea 86/2006).

Pe lângă dosar penal, străinii primesc o decizie de returnare cu termen de 15-30 de zile de plecare voluntară, interdicție reintrare 6 luni – 5 ani și amendă contravențională de 500 – 8.000 de lei (OUG 194/2002). Totuși, cazurile care solicită azil pot suspenda expulzarea temporar.

