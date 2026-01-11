Incidentul a avut loc în departamentul Boyaca, iar avionul privat decolase cu destinaţia Medellin.

Internacionales | Muere Yeison Jiménez tras accidente aéreo en Boyacá El cantante colombiano Yeison Jiménez falleció este sábado 10 de enero de 2026 luego de que la avioneta privada en la que viajaba se estrellara en el departamento de Boyacá, Colombia. Según información… pic.twitter.com/ZCSlPDqxjl — InfoMundo (@NotiInfoMundo) January 11, 2026

„Nu există supravieţuitori”, a declarat colonelul Alvaro Bello de la Direcţia Aviaţiei Civile pentru Caracol Radio.

#REGIONAL. La tarde de este sábado 10ENE, se presentó accidente aéreo en el departamento de Boyacá, donde, lamentablemente fallecieron seis personas ocupantes de la Aeronave, entre ellos el cantante de música popular Yeison Jiménez. FACEBOOK👉 https://t.co/tZ1XjdXt7k pic.twitter.com/bVM7IMXm0a — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) January 11, 2026

Potrivit Ministerului Transporturilor, avionul prăbuşit, de mici dimensiuni, a picat la scurt timp după decolare.

ASÍ QUEDÓ LA AVIONETA

Reducida a cenizas quedó la aeronave en la que se transportaba el cantante Yeison Jiménez, tras estrellarse segundos después de despegar entre Duitama y Paipa, Boyacá.#ÚltimaHora #YeisonJiménez #TragediaAérea #Boyacá #Avioneta #LutoNacional pic.twitter.com/uQGfot0C5D — TUPERFIL.NET (@TuperfilNet) January 11, 2026

Videoclipuri distribuite pe reţelele sociale arată că aparatul s-a prăbușit cu viteză mare pe câmp de la capătul pistei, nu s-a putut ridica, și a luat foc.

En la tarde de este sábado 10 de enero, autoridades reportaron un accidente aéreo ocurrido en el sector de la vereda Romita, en el municipio de Paipa, Boyacá. La aeronave sería del cantante de música popular Yeison Jiménez. Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/aA0MIiw8qh — Pulzo (@pulzo) January 10, 2026

Printre victime se află Yeison Jimenez, un cântăreţ de 34 de ani extrem de popular în Columbia pentru „rancheras” şi „corridos” de inspiraţie mexicană, cu milioane de ascultări pe Spotify şi YouTube.