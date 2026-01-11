Incidentul a avut loc în departamentul Boyaca, iar avionul privat decolase cu destinaţia Medellin.

„Nu există supravieţuitori”, a declarat colonelul Alvaro Bello de la Direcţia Aviaţiei Civile pentru Caracol Radio.

Potrivit Ministerului Transporturilor, avionul prăbuşit, de mici dimensiuni, a picat la scurt timp după decolare.

Videoclipuri distribuite pe reţelele sociale arată că aparatul s-a prăbușit cu viteză mare pe câmp de la capătul pistei, nu s-a putut ridica, și a luat foc.

Printre victime se află Yeison Jimenez, un cântăreţ de 34 de ani extrem de popular în Columbia pentru „rancheras” şi „corridos” de inspiraţie mexicană, cu milioane de ascultări pe Spotify şi YouTube.

Cristian Tudor Popescu spune că românii sunt revoltați de majorarea impozitelor pe locuințe, dar plătesc cele mai mici taxe din Europa. Cititorii, furioși: „Plătești și primeşti bătaie de joc"
