Primele fapte, comise în 2024

În urma unei serii de spargeri de locuințe, poliția a arestat mai mulți suspecți. Numai în districtul Wittenberg, anchetatorii au înregistrat, din toamna anului 2024, 87 de fapte.

Se presupune că autorii au supravegheat casele și au acționat rapid atunci când proprietarii lipseau. În cadrul unei razii de amploare, au fost percheziționate locuințe din mai multe orașe.

După luni de investigații, poliția din Saxonia-Anhalt a reușit să dea o lovitură bandei de spărgători. Anunțul a fost făcut de Procuratura și Poliția din Dessau-Roßlau.

Șase bărbați, cu vârste cuprinse între 20 și 47 de ani, se află deja în arest preventiv, în timp ce alte persoane sunt sub investigație. Toți sunt cetățeni români. Aceștia sunt acuzați că au fost implicați într-o serie de spargeri de locuințe.

Numai în districtul Wittenberg, poliția a înregistrat, din septembrie 2024, un total de 87 de fapte. Alte spargeri au avut loc de-a lungul autostrăzii A9, dar și în Bavaria, Saxonia, Turingia și Brandenburg.

Cum a reușit poliția să îi identifice pe făptași

Din acest motiv, în luna aprilie 2025, a fost formată o echipă de investigație care a analizat înregistrări video și au identificat un tipar în comiterea infracțiunilor. Când a devenit clar că este vorba despre o serie de furturi, au fost implicați anchetatori din mai multe landuri federale, iar în această săptămână au fost percheziționate 111 locuințe în Halle, Leipzig și Berlin.

În cadrul operațiunii, ofițerii au confiscat sume de bani în numerar, bijuterii, mai multe autoturisme – printre care un Porsche și un Audi – precum și telefoane mobile, plăcuțe de înmatriculare și chiar arme de foc. În total, aproximativ 300 de polițiști din mai multe landuri federale au fost implicați în misiune.

Modul de operare

Potrivit lui Doreen Wendland, din cadrul Inspectoratului de Poliție din Dessau, spargerile au fost date de profesioniști: aceștia spionau casele, după care forțau ferestrele sau ușile și căutau în mod țintit obiecte de valoare sau carduri bancare. Specific modului lor de operare era următorul aspect: totul se desfășura extrem de rapid, iar autostrada – în acest caz A9 – era ruta lor de evadare.

Anchetatorii îi acuză pe suspecți de mai multe spargeri în districtul Wittenberg. În martie 2025, aceștia ar fi pătruns într-o casă dintr-un cartier al orașului Oranienbaum-Wörlitz, de unde au furat un seif cu bani în numerar, precum și un autoturism.

În noiembrie, potrivit poliției, făptașii au spart o casă în Wittenberg și au sustras bijuterii, aur și parfumuri. La sfârșitul lunii decembrie, a fost vizată o locuință dintr-o zonă a orașului Kemberg, de unde au dispărut bijuterii din aur și mărci poștale.

Pentru poliție, succesul acestei operațiuni este esențial – spargerile de locuințe reprezintă, conform statisticilor, o problemă majoră în Saxonia-Anhalt. Anul trecut, potrivit Ministerului de Interne, au avut loc 2.100 de astfel de infracțiuni – ceea ce înseamnă o medie de șase spargeri pe zi.

