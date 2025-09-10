Copiii de la o grădiniță din Satu Mare au primit cravate de „pionieri” sau „șoimi ai patriei” în prima zi de școală

Lecție despre comunism și Nicolae Ceaușescu, în prima zi de școală

În timp ce mii de profesori protestau față de măsurile care afectează sistemul de învățământ în prima zi de școală, preșcolarii de la Grădinița „Samus” din Satu Mare primeau cravate/eșarfe asemănătoare organizațiilor comuniste „Șoimii Patriei” și „Pionierii”.

Mai exact, micuții au fost îmbrăcați în uniformele Șoimilor Patriei și Pionierilor, au primit cravate care aparțineau celor două organizații.

Mai mult, conform PresaSM, copiii au fost puși să recite saluturi ale „Șoimilor Patriei”, în imaginile video publicate pe social media și apoi șterse.

Activitatea desfășurată la început de an școlar la Grădinița Samus – Foto: PresaSM

În „ziua tematică” organizată de grădiniță au fost prezentate volume care „îl glorifică” pe Nicolae Ceaușescu, conform sursei citate.

Copii au servit eugenii și au ascultat cântece din perioada comunistă.

„Educatoarele au fost «tovarășe» pentru o zi, primindu-i pe cei mici cu cântece oficiale ale copilăriei comuniste”, spune Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER).

Recomandări Dreptate pentru Andrei! Un student olimpic a fost ucis cu maşina de un polițist băut, care e cercetat în libertate, într-o anchetă ce bate pasul pe loc de 9 luni

Volume despre Nicolae Ceaușescu și uniforme ale organizațiilor comuniste – Foto: Facebook Portal SM

Reprezentanții Grădiniței „Samus” au încercat să justifice evenimentul, afirmând că tema a fost „jocurile copilăriei de altădată” și nu promovarea regimului comunist.

„Această zi tematică NU are rolul de a ovaționa sau glorifica acea perioadă istorică, ci de a le oferi copiilor o experiență educativă și amuzantă prin care să descopere cum era copilăria «altădată», comparând-o cu prezentul printr-o incursiune în timp. Istoria nu se uită, ea se povestește din nou fiecărei generații”, a precizat Grădinița Samus, într-o postare pe Facebook, care a fost ulterior ștearsă.

IȘJ Satu Mare: „Este strict interzisă orice abordare cu conotație politică sau ideologică”

Recomandări Polonia a doborât drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian în timpul unui atac asupra Ucrainei

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Satu Mare a transmis, marți, un comunicat oficial după apariția imaginilor în spațiul public.

„Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare a luat act de informaţiile apărute în spaţiul public cu privire la activitatea desfăşurată recent într-o grădiniţă din municipiu, având ca temă copilăria de altădată. Această activitate a fost organizată ieri (luni – n.r.), în cadrul unui proiect tematic de o zi, cu scopul de a familiariza copiii cu aspecte din viaţa de odinioară, prin intermediul jocului şi al poveştilor. Subliniem că, în învăţământul preşcolar, este esenţial ca activităţile să fie adaptate nivelului de înţelegere al copiilor fiind strict interzise orice abordări cu conotaţie politică sau ideologică”, a transmis IȘJ, într-un comunicat de presă, potrivit News.

Reprezentanții instituției au anunțat că vor analiza modul de desfășurare a activității și vor discuta cu conducerea grădiniței pentru a se asigura că „mesajele transmise sunt adecvate vârstei și respectă principiile curriculare”.

Poliția a deschis dosar penal

Potrivit PresaSM, Inspectoratul de Poliție al Județului Satu Mare a deschis un dosar penal în acest caz și face cercetări pentru a identifica persoanele responsabile.

Recomandări Nepalul, incendiat: Premierul se salvează în ultimul moment, un ministru sare în râu, iar soția unui fost premier moare din cauza arsurilor I VIDEO

În paralel, a fost convocat consiliul de administrație al ISJ și constituită o comisie de anchetă.

Imaginile video, ulterior șterse de pe pagina oficială a grădiniței, arată cum copiii erau puși să recite saluturi ale „Șoimilor Patriei”, considerate metode de îndoctrinare.

Potrivit Legii Educației naționale nr. 1/2011, art. 7, alin. (1): „În unitățile de învățământ este interzisă desfășurarea de activități cu caracter politic și prozelitismul de orice fel”.

Reacția IICCMER: „Un spectacol de propagandă comunistă”

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a condamnat ferm gestul educatoarelor.

„Condamnăm ferm gestul educatoarelor Grădiniței Samus din Satu Mare, care au transformat festivitatea de început de an școlar într-un spectacol de propagandă comunistă, plin de cântece și simboluri ale regimului ilegitim și criminal comunist”, se arată într-un comunicat de presă.

Dascălii sunt încurajați să prezinte în mod „corect și echilibrat” istoria României.

„Astfel de manifestări nu trebuie să fie tolerate, deoarece promovează valori și simboluri ce trebuie înțelese în context istoric, nu ca modele de urmat”.

Prof. univ. dr. Florin-Daniel Șandru, președintele executiv al IICCMER, a atras atenția că România are nevoie de un program național de educare privind comunismul.

„România are nevoie de un program național de educare și informare cu privire la epoca ceaușistă, însă aceste informații trebuie prezentate în mod adecvat, adaptat fiecărui grup de vârstă și nivel de înțelegere. Promovarea simbolurilor comuniste în cadrul activităților școlare nu face decât să perpetueze confuzia și chiar nostalgia pentru o perioadă totalitară”. Prof. univ. dr. Florin-Daniel Șandru

Românii, nostalgici după comunism

Conform unui sondaj realizat de INSCOP Research în colaborare cu IICCMER și prezentat pe 22 iulie la Palatul Victoria, peste jumătate dintre români consideră că regimul comunist a fost un lucru bun pentru România.

Aproape jumătate dintre respondenți cred că nivelul de trai era mai ridicat înainte de 1989.

În plus, două treimi dintre cei chestionați apreciază că Nicolae Ceaușescu a fost un lider bun pentru România.

Alte rezultate ale sondajului arată că trei sferturi dintre români spun că era mai multă siguranţă publică înainte de Revoluție.

Aproape jumătate din respondenți cred că accesul la o educație de calitate era mai ușor în perioada comunistă, iar o proporție covârșitoare, de 85%, consideră că alimentele erau mai sănătoase înainte de 1989.

„Reamintim că în urma sondajului comandat de IICCMER în luna iunie, a reieșit că un număr mare de tineri manifestă nostalgii comuniste, în ciuda faptului că nu au trăit în acea perioadă. Această situație subliniază necesitatea de a educa și informa corect despre regimul comunist și consecințele sale”, atrage atenția IICCMER.

Cum se intra în organizațiile „Șoimii Patriei” și „Pionierii”

Organizația „Șoimii Patriei” a fost înființată în decembrie 1976 pentru copiii preșcolari și școlari cu vârste între 4 și 7 ani și reprezenta prima etapă de inițiere în sistemul organizațiilor de tineret comuniste din România. Aceasta funcționa sub coordonarea Organizației Pionierilor, care cuprindea copiii între 7 și 14 ani, alături de Uniunea Tineretului Comunist, dedicată adolescenților și tinerilor.

Aceste organizații aveau ca scop educarea copiilor în spiritul valorilor comuniste, cultivarea atașamentului față de partid și stat, precum și pregătirea lor ca viitori cetățeni activi în societatea socialistă.

Intrarea în „Șoimii Patriei” se realiza ceremonial, cu părinți și oficiali de partid prezenți, iar noii membri primeau simboluri precum drapelul, fundele și insignele care indicau apartenența lor.

Pe parcursul activității, copiii participau la diverse acțiuni educative și recreative, bazate pe principii patriotice și ideologice.

Organizația avea un rol important în consolidarea controlului social asupra tinerei generații, înscriind din fragedă copilărie modelul uman și valorile promovate de regimul comunist.

„Șoimii Patriei” și „Pionierii” erau piese esențiale în mecanismul educațional și politic al României socialiste.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE