Mai exact, potrivit datelor citate de TVR Info, 43% dintre participanți sunt nemulțumiți, iar 32% foarte nemulțumiți de modul în care funcționează școala în prezent.

În plus, aproape jumătate dintre români (46%) consideră că educația din România a funcționat cel mai bine în perioada comunistă, în timp ce doar 5% cred că școala merge cel mai bine în prezent. Alți 27% sunt de părere că sistemul nu a funcționat niciodată corespunzător, iar 13% spun că a funcționat bine între anii 2000 – 2010.

Printre principalele probleme identificate se numără lipsa unei reforme clare (29%), politizarea excesivă a sistemului (23%), subfinanțarea (19%), programele școlare învechite (10%) și lipsa cadrelor didactice calificate (8%), dar și salariile mici ale cadrelor didactice (4%).

Relevanța mediei de la bacalaureat este de asemenea contestată. Doar 30% dintre respondenți o consideră importantă, în timp ce 52% spun că este puțin relevantă sau deloc relevantă pentru viitorul elevului.

În ceea ce privește testele PISA, 35% le consideră neimportante, iar 21% recunosc că nu știu ce reprezintă aceste evaluări internaționale.

Decizia recentă de a crește norma didactică este criticată atât de 6 din 10 români, cât și de fostul ministru al Educației, Mircea Miclea, care consideră că măsura nu rezolvă problemele fundamentale din învățământ.

Concluzia sondajului este clară: românii sunt profund nemulțumiți de actualul sistem educațional și văd nevoie urgentă de reforme reale, bine gândite și aplicate.

Asta în plin scandal în Educație, datorită reformelor impuse de Legea Bolojan.

Profesorii, elevii și studenții sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate care lovesc sistemul de învățământ din România.

