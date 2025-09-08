Reacții ale participanților

Coloana de protestatari a traversat Pasajul Basarab, reluând traseul grevei istorice din educație de acum doi ani. Această mișcare marchează intensificarea nemulțumirilor din sectorul educațional față de măsurile recente ale guvernului.

Cosmina, o absolventă a Facultății de Științe ale Educației din București, prezentă la protest, a criticat Legea Bolojan. Ea a declarat: „Am terminat Facultatea de Psihologie și Științele Educației la Universitatea din București și argumentele nu au bază științifică. Din contră, elevii, studenți și adulții tineri trebuie susținuți, pentru mai multă autonomie și pentru a câștiga cât mai repede o independență atât financiară, cât și socială”.

Mihai, profesor de istorie, a subliniat că tăierile din Educație economisesc o sumă infimă, punând în pericol viabilitatea posturilor didactice.

Magdalena Lazăr, prim-vicepreședinte al Sindicatului Liber Educația Galați și profesoară de psihopedagogie în învățământul special, a declarat pentru Edupedu.ro că „s-au pierdut locuri de muncă, pentru că abia au reușit să le facă norma titularilor”. Aceasta este prezentă la protestul național al profesorilor, cu peste 30.000 de cadre didactice așteptate să pornească în marș de la Guvern către Cotroceni.

„Chiar acesta este primul an când am intrat în învățământ. Nu mă așteptam să fiu «primită» așa, mi-aș fi dorit să stau acum cu copiii, sunt educatoare si i-am lăsat cu colega pentru a ne exprima nemulțumirile. Am intrat cu gânduri bune, cu gânduri mari, dar mi-am dat seama că am intrat unde nu știam în ce mă bag. Nu suntem susținuți, mă așteptam să primim cardurile de carieră didactică, eu am doi copii acasă, cu salariul meu de debutant nu pot veni de acasă să fac mare lucru cu copiii pe care o să îi educ în același timp. Și copiii mei abia au intrat în învățământ: am un copil creșă și unul la grădiniță”.

Nicoleta a transmis și un mesaj ministrului Educației:

„În loc să ne bage bețe în roate ar trebui să ne ajute și să regândească această restructurare pentru că nu cu învățământul trebuie să înceapă. Ar trebui să avem cât mai mult sprijin pentru că noi creăm generațiile viitoare și au nevoie de oameni așa cum trebuie”.

Perspectiva autorităților

Președintele României a anunțat o întâlnire cu sindicaliștii din Educație la ora 13.30, în încercarea de a găsi o soluție la criză.

Ministrul Educației, Daniel David, a justificat tăierile, menționând lipsa de fonduri pentru salarii și burse. El a afirmat: «Impactul real este că nu mai avem nevoie de cele 2 miliarde de lei și putem încheia anul 2025».

Invitat la Radio România Actualități, Daniel David, ministrul Educației a spus chiar în timp ce profesorii se îndreaptă nemulțumiți de reformă spre Palatul Cotroceni că măsurile luate nu vor dăuna sistemului de învățământ ci că dimpotrivă, va face doar ca acesta să fie mai funcțional.

El a repetat că prin măsurile luate, referindu-se la el însuși, „acest ministru” a salvat salariile profesorilor și s-a întrebat retoric, dacă merită el să-i fie cerută demisia.

Îngrijorări privind calitatea educației

Cornelia Popa Stavri de la FSLI a exprimat îngrijorări legate de efectele acestor măsuri asupra calității actului didactic: „În primul rând ne gândim la copii. Supraaglomerarea claselor va duce la un act didactic afectat din punct de vedere al calității. Nu cred că au nevoie copiii de profesor suprasolicitați, obosiți”.

Ea a adăugat că sindicaliștii au protestat timp de 23 de zile în fața Ministerului, fără ca ministrul să fie prezent.

