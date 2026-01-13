Într-un sat din Siberia, cei 1.500 de locuitori se confruntă cu tarife la utilități care depășesc pensiile lor lunare. Satul Brajnoe, situat în districtul Kan din regiunea Krasnoiarsk, a sărbătorit recent 400 de ani de la înființare, însă aniversarea nu a fost un prilej de bucurie.

Facturile la utilități au crescut de peste 20 de ori

Potrivit locuitorilor, facturile pentru apă și alte servicii de utilitate publică au crescut de până la 20 de ori. Prețurile sunt mai mari decât cele din capitala regională Krasnoiarsk.

Un metru cub de apă costă de 18 ori mai mult decât Krasnoiarsk, care este la 200 de kilometri distanță! De ce? Ei bine, acestea sunt tarifele introduse de Ministerul Regional al Tarifelor la sfârșitul anului 2024 – Aliona din Brajnoe

„Majoritatea sătenilor lucrează aici, salariile, fie că lucrează pășunile, îngrijesc animalele sau cultivă cereale, sunt aceleași 30.000-45.000 de ruble (320-490 de euro). Cum pot supraviețui?! Iau împrumuturi”, explică Aliona.

„Plătim apa din banii de înmormântare și de sicrie”, conchide femeia.

Pensie mai mică decât facturile

Mulți dintre săteni, inclusiv Livov Smarîghina, o mamă care și-a pierdut doi fii în timpul războiului declanșat în Ucraina, au fost nevoiți să apeleze la economiile lor de-o viață pentru a face față acestor costuri exorbitante.

Livov Smarîghina

Pensia lunară a Livovei este de aproximativ 15.000 de ruble (163 de euro), în timp ce doar factura pentru apă și încălzire ajunge la 17.000 de ruble (185 de euro).

În decembrie 2025, Smarîghina a călătorit la Moscova pentru a-și exprima nemulțumirea direct președintelui Vladimir Putin, cu speranța de a rezolva problema.

A apelat degeaba la Putin

„Am fost degeaba, se pare”, a spus aceasta, adăugând că autoritățile locale au pretins că nu cunoșteau situația.

Am venit din satul Brajnoe din Ținutul Krasnoiarsk pentru a vă întâlni personal în legătură cu tarifele noastre la locuințe și utilități. Sunt mama a doi fii care au murit în Districtul Militar de Nord-Est. Vă rog să rezolvați această problemă și să ne ajutați să găsim o modalitate de a merge mai departe – Liubov Smarigina în mesajul video adresat lui Vladimir Putin.

În ciuda mai multor petiții trimise către diverse instituții, inclusiv către Ministerul Apărării, răspunsurile primite au fost fie negative, fie vagi.

Locuitorii din Brajnoe au început să reclame în mod oficial problema tarifelor în iarna anului 2025, când costurile pentru apă au crescut brusc de la 3.000-4.000 de ruble (30-40 de euro), la 15.000 de ruble pe lună, circa 160 de euro pe lună.

Intrarea în satul Brajnoe

Această creștere dramatică a fost cauzată de schimbarea companiei de furnizare a serviciilor de utilitate publică, în octombrie 2024.

Compania „Resurse Comunale” a solicitat introducerea unui tarif unic în 15 sate din districtul Kan, tarif aprobat ulterior de Ministerul Tarifului din regiune.

Abateri grave

Cu toate acestea, o investigație a procuraturii regionale a descoperit abateri grave în formarea tarifelor. În documentația oficială, erau incluse servicii fictive, cum ar fi livrarea apei calde, deși satul nu dispune de infrastructura necesară pentru aceasta.

În pofida acestor constatări, Ministerul Tarifului a susținut că tarifele sunt justificate economic și a cerut anularea deciziei Serviciului Federal Antimonopol de reducere a tarifelor.

„Am crezut că mama a doi soldați căzuți în război va reuși să fie auzită, dar nici măcar nu am fost lăsați să intrăm mai departe de recepție”, a declarat Anatoli, un alt localnic.

Am scris procuraturii, Dumei și Comitetului de Anchetă. Administrația s-a prefăcut că vede facturile noastre exorbitante la utilități pentru prima dată, ca și cum ar fi fost foarte surprinși. Mi-au cerut să trimitem o plângere la Ministerul Apărării. Dar le trimitem de peste un an. Fără niciun rezultat.

În prezent, sătenii mai așteaptă un răspuns de la administrația prezidențială și decizia finală a instanței cu privire la un caz de fraudă deschis de procuratură.

Prejudiciul este estimat la 1,5 milioane de ruble (16.000 de euro), iar locuitorii acuză autoritățile locale de complicitate cu compania furnizoare.

„Din toată bătălia asta din instanțe am simțit doar că prețurile au crescut din nou, facturile s-au mărit încă cu 10% din toamnă”, afirmă Serghei, un alt sătean.

Și totuși satul nu moare: centrala electrică funcționează așa cum trebuie, producem peste o mie de tone de cereale pe an, sunt 4.000 de capete de animale. Dar tinerii tot pleacă. Și nu pentru capitală, ci pentru război – Serghei

Situația disperată din Brajnoe reflectă o problemă mai largă în Rusia, unde mulți cetățeni se luptă să facă față creșterii costurilor de trai.