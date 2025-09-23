Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore

Incidentul a avut loc luni, 22 septembrie, în localitatea Bărăganu, din judeţul Brăila. În timp ce victima era la pământ, bărbatul a continuat să o lovească şi a tăiat-o cu un cutter în zona cervicală şi la o ureche.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Brăila a fost sesizat luni seara, prin apel la 112, de către o femeie cu privire la faptul că soţul său a avut un conflict verbal cu un vecin, iar acesta din urmă a intrat în curte, i-a pulverizat spray iritant-lacrimogen în faţă victimei şi a lovit-o cu o sapă şi cu o furcă.

Agresorul a fost reţinut marți, 23 septembrie, pentru 24 de ore. Urmează să se analizeze oportunitatea luării altor măsuri preventive, în cauză.

I-a tăiat urechea stângă cu un cutter

Procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila şi poliţiştii de la Serviciul de Investigaţii Criminale s-au deplasat la fața locului pentru cercetări. Ulterior, față de suspect s-a dispus efectuarea urmăririi penale, fiind cercetat pentru tentativă de omor şi violare de domiciliu.

„În fapt, suspectul D.O.C. şi victima T.V. au avut un conflict verbal la data de 22.09.2025, în jurul orei 18.00, în urma căruia suspectul a pătruns în curtea locuinţei persoanei vătămate, înarmat cu o scândură ruptă din gard, un spray iritant lacrimogen şi un cutter, aplicându-i victimei lovituri în zona capului şi a spatelui, apoi s-a înarmat cu o furcă şi, ulterior, cu o sapă, continuând să aplice victimei lovituri în zona capului şi a coastelor, timp în care victima se afla prăbuşită la pământ”, au transmis procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila într-un comunicat.

După ce victima nu a mai reușit să se apere, agresorul a tăiat-o cu un cutter.

„După aplicarea acestor lovituri a folosit un cutter şi i-a aplicat victimei lovituri în zona cervicală, după care i-a tăiat urechea stângă”, au mai arătat procurorii.

Incendiu puternic la un depozit din zona șoselei Pantelimon: A fost emis mesaj Ro-alert
Știri România 21:03
Incendiu puternic la un depozit din zona șoselei Pantelimon: A fost emis mesaj Ro-alert
Avertizare de călătorie pentru românii care merg în Italia. Mesajul MAE
Știri România 20:52
Avertizare de călătorie pentru românii care merg în Italia. Mesajul MAE
Cu cine își lasă Gina Pistol fetița când ea și Smiley nu sunt acasă: „Ne este de mare ajutor”
Stiri Mondene 17:11
Cu cine își lasă Gina Pistol fetița când ea și Smiley nu sunt acasă: „Ne este de mare ajutor”
„Asia Express”, 23 septembrie 2025. Concurenții dau viață păpușilor gigant din Filipine, simbol recunoscut de UNESCO
Stiri Mondene 17:10
„Asia Express”, 23 septembrie 2025. Concurenții dau viață păpușilor gigant din Filipine, simbol recunoscut de UNESCO
CCR va amâna miercuri verdictul privind pensiile speciale ale magistraților, proiect pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea - SURSE
Politică 20:57
CCR va amâna miercuri verdictul privind pensiile speciale ale magistraților, proiect pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea – SURSE
Ilie Bolojan a decis. Alimentele de bază vor rămâne cu adaos plafonat încă 6 luni. Hotărârea, luată în coaliția PNL-PSD-USR-UDMR
Politică 19:36
Ilie Bolojan a decis. Alimentele de bază vor rămâne cu adaos plafonat încă 6 luni. Hotărârea, luată în coaliția PNL-PSD-USR-UDMR
