Noua lege a ANI, adică proiectul despre care s-a discutat în ultimele zile cu aceeași intensitate ca despre noua lege a salarizării, a trecut la testul de constituționalitate cu ceea ce în presă a fost numit „amendamentul Fritz”. Mai precis, judecătorii au fost de acord cu amendamentul care prevede că persoanelor față de care s-a constat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a legii le încetează de drept funcția sau demnitatea publică în 30 de zile de la intrarea în vigoare.

Acesta a fost primul semnal în ceea ce privește situația lui Dominic Fritz, președinte al USR și primar al municipiului Timișoara, găsit în conflict de interese de ANI, iar Curtea de Apel Timișoara și ÎCCJ au dat dreptate Agenției.

Ce urmează

În primul rând, proiectul de lege va reveni la Parlament, pentru a fi trimis spre promulgare. Iar din acest moment încep scenariile, în funcție de deciziile luate de șeful statului. Nicușor Dan este cel care, de la primirea proiectului de lege din Parlament, are 20 de zile la dispoziție să îl promulge.

Însă președintele României are la dispoziție și posibilitatea retrimiterii proiectului de lege în Parlament, pentru o nouă discuție a acestuia. O solicitare a președintelui României în acest sens ar putea pune în pericol pierderea a aproape 800 de milioane de euro, pentru că noua Lege ANI e reformă din PNRR. Însă suma nu e garantată nici de adoptarea proiectului de lege, pentru că ar putea fi cerute clarificări ale Comisiei Europene privind conținutul.

Tergiversarea în Parlament

În cazul retrimiterii în Parlament, în funcție de majoritățile de moment, un asemenea demers legislativ ar putea fi tergiversat. Adică să fie reîncepute discuțiile, apoi să fie lăsată tranșarea situației în lunile următoare. Însă într-o asemenea situație este foarte probabilă pierderea banilor aferenți acestei reforme, fără nicio posibilitate de negociere cu Bruxelles-ul pentru o păsuire referitoare la o formă de proiect finală.

Poziția fragilă a lui Fritz în partid

În cazul adoptării proiectului de lege, în 30 de zile de la publicarea în MO, va avea loc pierderea mandatului de Dominic Fritz. Teoretic, Fritz nu își pierde și funcția de președinte al partidului, dar poziția sa va fi mult slăbită intern. Contestatarii săi, dar și colegii care vor juca repede cartea integrității ar putea să ceară un pas în spate de la acesta, pentru a nu afecta imaginea partidului.

Însă la fel de bine, o aripă din partid care îl susține ar putea miza pe trasnformarea lui Fritz într-o victimă a „sistemului”, prin sistem fiind înțeleasă zona de justiție care a decis în defavoarea lui Fritz la Curtea de Apel Timișoara și ÎCCJ, dar și Curtea Constituțională, unde sunt numiți magistrați cu sprijin politic.

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