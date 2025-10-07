UPDATE: Părinții unor elevi din București au fost deja anunțați că, din cauza condițiilor meteo, cursurile se vor desfășura online pe 8 octombrie, deși decizia oficială urmează să fie luată abia după ora 14.30.

Cursurile, suspendate miercuri în Călărași, Giurgiu Ialomița și Constanța. Elevii din București ar putea fi mutați în online

Cursurile vor fi suspendate, miercuri, în toate unităţile de învăţământ din judeţele Constanța, Ialomiţa, Călăraşi şi Giurgiu, în contextul avertizării cod roşu de ploi abundente, a decis Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

În București, de asemenea vizat de codul roșu de vreme severă, cursurile ar putea fi suspendate cu prezența fizică. Florian Lixandru, inspector școlar general în cadrul ISMB, a declarat pentru Libertatea că CMBSU (Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă) va analiza propunerea de a suspenda cursurile cu prezența fizică și mutarea activității didactice în online.

Prefectul Capitalei a anunțat că la această oră se discută „varianta sistemului hibrid pentru zilele cu vreme severă”.

„Bucureștiul se află sub COD ROȘU de ploi torențiale și abundente de astăzi, ora 21.00, până miercuri, ora 15.00. În anumite zone, precipitațiile pot fi mult mai intense decât media prognozată. Toate instituțiile responsabile au fost alertate și sunt pregătite să intervină. Inclusiv Apa Nova este mobilizată pentru a asigura funcționarea canalizării și pentru evacuarea rapidă a apei acolo unde este nevoie.

Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli
Recomandări
Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli

Situația școlilor: Analizăm în acest moment varianta sistemului hibrid pentru zilele cu vreme severă. Știu cât de dificil este pentru părinți să se adapteze unei eventuale închideri a școlilor. Dacă vom decide suspendarea cursurilor cu prezență fizică:

•⁠ ⁠părinții care nu pot ține copiii acasă vor avea o soluție alternativă,

•⁠ ⁠iar pentru cei care preferă să își țină copiii acasă, absențele vor fi motivate pe baza solicitării părinților.

Vom reveni cu informații oficiale imediat ce decizia privind școlile va fi luată. Vă rog să urmăriți doar canalele oficiale pentru informații corecte și să circulați cu prudență în această perioadă”, a transmis prefectul Andrei Nistor, pe pagina de Facebook.

Cod roșu de ploi torențiale în București și 5 județe. Ciclonul lovește România în următoarele ore

București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov intră de marți seară sub avertizare cod roșu de ploi torențiale. Potrivit specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în aceste zone se vor acumula cantități de apă de până la 140 l/mp. Sunt anunțate fenomene meteo extreme în jumătate de țară, până miercuri după-amiază.

Astfel, de marți seară, Capitala și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov vor intra sub alertă cod roșu de ploi abundente. Potrivit meteorologilor, în intervalul 7 octombrie, ora 21.00 – 8 octombrie, ora 15.00, în zonele avertizate va ploua abundent şi se vor acumula cantităţi de apă de până la 140 l/mp.

Fenomene meteo severe în jumătate de țară, până miercuri

De asemenea, un cod portocaliu de ploi abundente este valabil în intervalul 7 octombrie, ora 21.00 – 8 octombrie, ora 23.00. În Muntenia, în jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60-90 l/mp și izolat de 100 l/mp. O altă avertizare meteo emisă de ANM este un cod galben de ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la altitudini de peste 1.700 de metri.

Local în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25 – 30 l/mp și izolat 40 – 50 l/mp. În județele Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și în municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50 – 70 km/h. În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60 – 90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10 – 30 cm). Marți, până la ora 21.00, este valabilă o avertizare cod galben de ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului. În Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea de sud a Moldovei, precum și în Carpații de Curbură va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20 – 25 l/mp și izolat 40 l/mp. În județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și pe litoral vântul va avea intensificări cu rafale de 50 – 70 km/h, potrivit meteorologilor ANM.

„Să vină gloanțele și la putiniștii din România". Decizia justiției în cazul unui român care a postat îndemnul pe Facebook după împușcarea premierului slovac Fico
Recomandări
„Să vină gloanțele și la putiniștii din România”. Decizia justiției în cazul unui român care a postat îndemnul pe Facebook după împușcarea premierului slovac Fico

De miercuri noapte, 17 județe vor intra parțial sau integral sub avertizare cod galben de vânt. În centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze de 50 – 70 km/h, iar în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, îndeosebi la altitudini de peste 1.700 m vor fi rafale în general de 80 – 90 km/h. Alerta meteo este valabilă până joi dimineață.

Cum va fi vremea până în 2 noiembrie 2025. Când scăpăm de ploi, unde se încălzește

Până spre mijlocul acestei săptămâni, vremea va fi predominant închisă şi rece pentru această dată în cea mai mare parte a ţării, local deosebit de rece în sud, centru şi nord-est.

În sudul, estul şi centrul teritoriului va ploua pe arii extinse, local însemnat cantitativ, în Muntenia şi Dobrogea, pe alocuri se vor acumula şi peste 80 – 100 l/mp. În regiunile vestice şi nord-vestice ploile se vor semnala izolat. În Carpaţii Meridionali, la altitudini în special de peste 2.000 m vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificări în est, sud-est şi local în rest, cu viteze în general de 45 – 55 km/h, iar în cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea, în centrul şi sudul Moldovei, precum şi în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, rafalele vor fi şi de 60 – 70 km/h, amplificând senzaţia de frig. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 11 şi 18 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 şi 12 grade Celsius, mai ridicate pe litoral, spre 14… 15 grade Celsius. De joi, vremea se va ameliora sub aspectul precipitaţiilor și se va încălzi ușor.


Pamela Anderson s-a tuns scurt și s-a vopsit roșcată. Cum arată actrița în prezent

Două românce au prăduit mai mulți chiriași germani, după ce i-au păcălit că vor să verifice contoarele pentru căldură din case
Știri România 13:31
Două românce au prăduit mai mulți chiriași germani, după ce i-au păcălit că vor să verifice contoarele pentru căldură din case
Cum depui o reclamaţie la Protecţia consumatorului – ANPC
Știri România 12:46
Cum depui o reclamaţie la Protecţia consumatorului – ANPC
Monden

Povestea emoționantă a concurentei Geta Matei de la MasterChef: „Nici dacă ai fi câine n-ar trebui să te abandoneze"
Stiri Mondene 14:25
Povestea emoționantă a concurentei Geta Matei de la MasterChef: „Nici dacă ai fi câine n-ar trebui să te abandoneze”
Kanal D încearcă ce n-a reușit PRO TV. Cum speră să bată Asia Express 2025 de la Antena 1
Stiri Mondene 14:23
Kanal D încearcă ce n-a reușit PRO TV. Cum speră să bată Asia Express 2025 de la Antena 1
Politic

Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli
Politică 13:00
Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli
Ședință decisivă. Ce propuneri au partidele referitoare la procentul concedierilor din administrația locală
Politică 10:10
Ședință decisivă. Ce propuneri au partidele referitoare la procentul concedierilor din administrația locală
