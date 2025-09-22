Primele ținte: Faslane și RAF Lossiemouth

Ed Arnold, cercetător la Institutul Regal al Serviciilor Unite (RUSI), a afirmat că Moscova ar viza în primul rând bazele Faslane și RAF Lossiemouth, deoarece distrugerea acestora ar slăbi capacitatea NATO de a urmări submarinele rusești.

„RAF Lossiemouth găzduiește toate avioanele noastre de patrulare maritimă Poseidon P-8 – practic, o mare parte din capacitatea NATO de a urmări submarinele rusești în Marea Nordului și Atlanticul de Nord provine de la Lossiemouth”, a avertizat Ed Arnold, cercetător senior la Institutul Regal al Serviciilor Unite (RUSI).

El a subliniat că „Lossiemouth este absolut o țintă a rușilor, fie că este vorba de un atac, care este mai dificil, fie, mai probabil, un atac direct de pe uscat”.

„Dacă politica deliberată a Kremlinului este de a ataca NATO, Kremlinul va dori să o facă atunci când este în avantajul său, așa că va ataca primul. Și dacă atacă primii, Faslane și Lossiemouth ar fi cel puțin primele lor ținte, înaintea Londrei.”

Lossiemouth, Moray, Marea Britanie. 11 septembrie 2025. Avioane de vânătoare Typhoon decolează în cadrul manevrelor programate la baza RAF Lossiemouth din Scoția.
Bazele militare scoțiene, ținte cheie pentru Moscova – Foto: Profimedia
Scoția, mai expusă decât Londra

Ed Arnold a explicat de ce capitala britanică nu este în prim-planul planurilor militare ale Moscovei.

„Ar fi foarte dificil să atace Londra, deoarece traiectoria rachetei ar trebui să treacă peste mijloacele de apărare din Europa, lucru pe care nu îl pot face.”

În schimb, atacurile ar putea veni „din Marea Nordului și din Atlanticul de Nord. Așadar, în punctul în care Finlanda este atacată, Scoția ar resimți în mod demonstrabil efectele prin acțiune directă – fie că este vorba de un submarin rusesc care atacă dinspre Marea Nordului, ceea ce este o posibilitate, fie de un atac armat rusesc asupra RAF Lossiemouth”.

Avertismentul vine la scurt timp după ce, vineri, Ministerul de Externe al Estoniei a anunțat că trei avioane rusești au pătruns ilegal în spațiul său aerian și au rămas timp de 12 minute.

De altfel, un general rus dezertor susține că Moscova plănuiește un atac „zonă gri” asupra Poloniei înainte de Crăciun.

„Priviți o hartă a Europei” – importanța Scoției pentru NATO

Graeme Downie, deputat laburist pentru Dunfermline și Dollar, a atras atenția asupra rolului geografic crucial al Scoției și a subliniat că pericolul nu se limitează la Europa de Est.

 „Priviți o hartă a Europei și a Atlanticului de Nord și importanța Scoției pentru securitatea Regatului Unit devine evidentă”.

El a explicat: „Litoralul și geografia noastră ne plasează direct în prima linie a apărării Europei împotriva Rusiei. Nordul Îndepărtat și breșa dintre Groenlanda, Islanda și Regatul Unit formează un coridor maritim critic prin care Flota Nordică a Rusiei, navele spion și submarinele se pot deplasa de la bazele lor arctice în Marea Nordului și în Atlanticul de Nord.”

2 iulie 2019 - Faslane, Scoția, Regatul Unit - Submarinul cu rachete balistice din clasa Ohio USS Alaska (SSBN 732) ajunge la baza navală Clyde a Majestății Sale din Scoția, pentru o vizită programată în port, la 2 iulie 2019.
Bazele militare cheie în vizorul Moscovei – Foto: Hepta

Amenințări hibride: spionaj, sabotaj și atacuri cibernetice

Deputatul a avertizat că Scoția se confruntă deja cu un „conflict gri” care implică spionaj, sabotaj și atacuri cibernetice. 

În plus, el a atras atenția asupra pericolului pentru cablurile submarine, care transportă internetul, serviciile bancare, comerțul și piețele energetice.

 „Acesta nu este un pericol ipotetic; este un risc clar și prezent pentru securitatea și prosperitatea noastră.”

Graeme Downie a precizat că „flota de avioane antisubmarin P-8 Poseidon a RAF de la Lossiemouth a crescut la o medie de 17 misiuni operaționale pe lună. Aceste aeronave urmăresc submarinele rusești, adună informații și se coordonează cu aliații NATO pentru a descuraja incursiunile.”

Scoția, în centrul noii strategii de apărare

Răspunsul la amenințările venite dinspre Rusia trebuie să fie o accelerare a investițiilor și consolidarea cooperării cu aliații europeni. 

„În fața acestei provocări, nu ne putem permite automulțumirea. Trebuie nu doar să creștem cheltuielile pentru apărare, ci și să accelerăm ritmul cu care le investim, asigurându-ne că resursele se transformă rapid în capabilități”, a declarat Graeme Downie.

Fostul secretar scoțian Jim Murphy avertizează că Marea Britanie intră într-o eră dificilă: „o eră prelungită de competiție cu o alianță autoritară” formată din Rusia, China și aliații acestora. El subliniază că „ordinea internațională bazată pe reguli este în pericol iremediabil – dacă nu acționăm”.

Jim Murphy consideră că descurajarea trebuie să fie credibilă: „Noi și aliații noștri trebuie acum să fim suficient de puternici pentru a preveni un război; iar dacă această descurajare eșuează, atunci trebuie să fim și noi suficient de puternici pentru a câștiga un război.” 

Totodată, avertizează asupra nevoii de „diplomație răbdătoare – munca nevăzută de a construi alianțe și de a proiecta hotărâre”.

Sectorul de apărare din Scoția este în creștere, contribuind cu 3,7 miliarde de lire la economie în 2024, cu 55% mai mult față de 2020. Cifra de afaceri a atins 9 miliarde de lire, cu 36.900 de angajați, inclusiv 2.000 de ucenici, iar productivitatea depășește cu aproape 50% media Regatului Unit.

Dar profesorul Peter Jackson,  șeful departamentului de Securitate Globală de la Universitatea din Glasgow, atrage atenția asupra realității: „Numărul soldaților din armată este acum la cel mai scăzut nivel de la războaiele napoleoniene. (…) În ultimul deceniu, structura de securitate a Regatului Unit, și în special armata sa, a fost degradată.”

Potrivit acestuia, cifrele contează la fel de mult ca tehnologia: „Rusia are resurse demografice mai mari la care poate apela, iar armata britanică este foarte mică. Dacă Regatul Unit își propune să contribuie într-un mod important la securitatea continentală, va trebui să își mărească numărul de soldați.”

