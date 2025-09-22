Tacticile de tip „zona-gri” urmăresc acțiuni sub pragul războiului deschis: incursiuni, atacuri cibernetice, dezinformare și operațiuni militare limitate, toate menite să forțeze reacții politice sau militare confuze.

„Kremlinul vrea să lanseze un atac non-nuclear pe teritoriul polonez”

Un general rus de rang înalt a dezvăluit că Moscova plănuiește un atac „zonă gri” asupra Poloniei înainte de Crăciun.

Această informație alarmantă a fost transmisă prin intermediul unui partener est-european în timpul târgului de armament DSEI de la Londra, de săptămâna trecută.

Sursa militară rusă susține că Kremlinul intenționează să lanseze un atac non-nuclear pe teritoriul polonez. Această mișcare calculată ar avea scopul de a testa reacția NATO și de a provoca haos politic în Europa. Informația a fost transmisă oficialilor americani și este în prezent evaluată de experți transatlantici de top.

Încălcări recente ale spațiului aerian NATO

Această amenințare vine în contextul unor încălcări recente ale spațiului aerian NATO de către Rusia. 3 avioane de luptă MiG-31 înarmate cu capacități de rachete hipersonice au încălcat spațiul aerian eston.

Rusia a negat că a încălcat spațiul aerian al Estoniei, dar Suedia o contrazice cu imagini.

Recomandări Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS

De asemenea, săptămâna trecută, 19 drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, incident descris de oficialii britanici drept „cea mai gravă încălcare a teritoriului NATO de până acum”.

România a fost și ea ținta unui atac, o dronă pătrunzând 10 kilometri în interiorul granițelor și rămânând acolo timp de aproape 50 de minute.

Ca răspuns la aceste provocări, Marea Britanie a anunțat că avioanele RAF Typhoon vor începe operațiuni de apărare aeriană deasupra Poloniei, ca parte a misiunii NATO Eastern Sentry („Sentinela Estică”).

Aceste aeronave vor coopera cu forțe din Franța, Germania, Danemarca și Suedia pentru a monitoriza frontiera estică a alianței.

Surse guvernamentale britanice afirmă că avertismentul generalului dezertor a sporit urgența pregătirilor NATO, mai ales în contextul apropierii iernii și al semnelor de tensiune în unitatea politică europeană.

.