Senatorii români au ţinut un moment de reculegere în memoria activistului conservator Charlie Kirk

„Vă propun să păstrăm un moment de reculegere în memoria lui Charlie Kirk, un luptător pentru adevăr şi libertate, ucis pentru curajul său”, a solicitat senatorul AUR Ştefan Geamănu, în deschiderea şedinţei din Senat.

„Prin acest gest simplu, dar profund, arătăm că România nu se aliniază extremiştilor neo-marxişti şi nu tolerează tăcerea complice în faţa crimei. Vă rog să onoraţi această memorie”, a mai spus senatorul. 

De asemenea, senatorii s-au ridicat în picioare şi au păstrat momentul de reculegere. 

Amintim că Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, gazda unui talk-show și activist MAGA, a fost împușcat mortal, miercuri, în timp ce susținea una dintre celebrele sale dezbateri „Prove Me Wrong” („Dovedește-mi că greșesc”) la o universitate din Utah – prima oprire din turneul său „American Comeback” („Revenirea americană”).

Charlie Kirk a fost unul dintre cei mai cunoscuți activiști conservatori din SUA, o personalitate media și unul dintre aliații apropiați ai lui Donald Trump. La doar 18 ani, el a cofondat Turning Point USA, o organizație non-profit care promovează politica conservatoare în licee și universități.

În timpul unui concert susținut pe stadionul Wembley din Londra, Chris Martin, solistul trupei Coldplay, a cerut publicului să „trimită iubire” familiei influencerului conservator Charlie Kirk. Momentul a avut loc înainte de interpretarea piesei „Fix You”.



