„Americanii de toate convingerile politice trebuie să se unească în condamnarea acestui act”, a declarat guvernatorul.

I am being briefed by law enforcement following the violence directed at Charlie Kirk during his visit to Utah Valley University today. We will continue to share updates.



Those responsible will be held fully accountable. Violence has no place in our public life.



Americans of… — Governor Cox (@GovCox) September 10, 2025

Vicepreședintele JD Vance îndeamnă la rugăciuni după ce a aflat că activistul conservator Charlie Kirk a fost împușcat în Utah.

„Spuneți o rugăciune pentru Charlie Kirk, un om cu adevărat bun și un tată tânăr”, a scris Vance pe X.

Say a prayer for Charlie Kirk, a genuinely good guy and a young father. — JD Vance (@JDVance) September 10, 2025

Vance, împreună cu președintele Donald Trump, este apropiat de fondatorul Turning Point USA și principalul aliat al administrației.

Kirk a fost văzut frecvent la Casa Albă în timpul celei de-a doua administrații a lui Trump.

