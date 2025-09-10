„Americanii de toate convingerile politice trebuie să se unească în condamnarea acestui act”, a declarat guvernatorul.
I am being briefed by law enforcement following the violence directed at Charlie Kirk during his visit to Utah Valley University today. We will continue to share updates.— Governor Cox (@GovCox) September 10, 2025
Those responsible will be held fully accountable. Violence has no place in our public life.
Vicepreședintele JD Vance îndeamnă la rugăciuni după ce a aflat că activistul conservator Charlie Kirk a fost împușcat în Utah.
„Spuneți o rugăciune pentru Charlie Kirk, un om cu adevărat bun și un tată tânăr”, a scris Vance pe X.
Say a prayer for Charlie Kirk, a genuinely good guy and a young father.— JD Vance (@JDVance) September 10, 2025
Vance, împreună cu președintele Donald Trump, este apropiat de fondatorul Turning Point USA și principalul aliat al administrației.
Kirk a fost văzut frecvent la Casa Albă în timpul celei de-a doua administrații a lui Trump.
