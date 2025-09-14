Sursă video: X/Inevitable West

Mai exact, Chris Martin a solicitat oamenilor să „trimită iubire oriunde” doresc. „Puteţi să o trimiteţi fratelui sau surorii voastre, familiilor celor care au trecut prin evenimente teribile, familiei lui Charlie Kirk”, a mai completat acesta.

Solistul trupei a extins mesajul, îndemnând la „trimiterea de iubire” inclusiv către „persoanele cu care nu sunteți de acord” și către „persoanele pașnice din Orientul Mijlociu, Ucraina și Rusia, Azerbaidjan, Sudan sau Somalia”, conform News.ro.

Gestul lui Chris Martin a generat reacţii mixte în rândul fanilor trupei, care a vândut peste 100 de milioane de albume. Unii au criticat omagiul pe reţelele de socializare, potrivit sursei citate.

Amintim că Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, gazda unui talk-show și activist MAGA, a fost împușcat mortal în gât miercuri după-amiază, în timp ce susținea una dintre celebrele sale dezbateri „Prove Me Wrong” („Dovedește-mi că greșesc”) la universitate – prima oprire din turneul său „American Comeback” („Revenirea americană”).

Între timp, suspectul pentru comiterea crimei, Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost reţinut de poliţie şi dus în arest.

Recomandări Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate, ăsta e original Electrecord!”

La câteva zile de la asasinarea soțului său, Erika Kirk a transmis mulţumiri colaboratorilor lui Charlie Kirk şi în mod special preşedintelui american Donald Trump şi vicepreşedintelui JD Vance, dar și un avertisment atacatorului Robinson.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE