„În Biroul Oval, o hartă mare a Ucrainei este expusă vizavi de locul unde stăteau Trump și Zelenski. Partea de est, colorată în roz, arată aproximativ 20% din țara aflată sub control rusesc, o amintire dureroasă a războiului care durează de aproape patru ani și, totodată, un posibil instrument pentru ca Trump să-l preseze pe Zelenski să ia în considerare ideea de «pământ contra pace» după ce presa a părăsit încăperea”, a notat sursa citată.

Partea estică a Ucrainei, colorată în maro deschis, ilustrează teritoriul din Ucraina aflat sub controlul Rusiei, adică o cincime.

România este cea mai vizibilă țară pe harta fotografiată în Biroul Oval de la Casa Albă



O interpretare similară a avut și BBC: „Harta reprezintă pentru ucrainenii prezenți un memento rece al situației actuale a războiului, aflat în al patrulea an, și ar putea servi drept mijloc vizual prin care Trump să sporească presiunea asupra lui Zelenski pentru un schimb «pământ contra pace»”.

În timpul porțiunii discuțiilor filmate de televiziuni, Zelenski a explicat: „I-am arătat președintelui Trump multe detalii de pe câmpul de luptă, pe hartă. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru hartă, apropo", semn că problema schimburilor de teritorii este discutată în detaliu, a remarcat The New York Times.

Consilierul lui Trump, Dan Scavino, a distribuit pe rețeaua X (fostă Twitter) și o altă imagine din Biroul Oval, care îi arată pe cei doi președinți discutând la hartă:

Before heading over to the Multilateral Meeting with European Leaders in the East Room of the @WhiteHouse… pic.twitter.com/720okDltQh — Dan Scavino (@Scavino47) August 18, 2025

Discuțiile dintre Trump și Zelenski au durat aproape 2 ore, dar deocamdată nu s-au făcut publice concluziile negocierilor și nu se știe ce s-a stabilit.

Amintim că, în urmă cu trei zile, pe 15 august, Donald Trump și Vladimir Putin au negociat singuri, mai bine de trei ore, la baza militară americană din Alaska, situația războiului din Ucraina, fără ca Volodimir Zelenski să fie chemat.

Trump a recunoscut apoi, într-un interviu la Fox News, televiziune apropiată de el, că a discutat cu Putin posibile schimburi de teritorii și garanții de securitate pentru Ucraina, spunând: „Cred că acestea sunt puncte pe care le-am negociat și asupra cărora, în mare parte, am ajuns la un acord. Din punctul meu de vedere, nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord, dar am făcut multe progrese. Însă acum depinde de preşedintele Zelenski să ducă lucrurile la bun sfârşit”. Aceasta a fost prima întâlnire față în față dintre Trump și Putin după cea din 2019.

Recomandări Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar

Donald Trump nu a ascuns că își dorește Premiul Nobel pentru Pace și și-a legat ambiția direct de războiul din Ucraina, susținând că poate obține un acord care să pună capăt conflictului. Deocamdată, însă, un astfel de acord este departe de a fi realizat, iar detaliile privind eventualele concesii sau costuri teritoriale rămân necunoscute.

