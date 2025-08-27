Comparații cu Euroins

Service-urile compară situația cu cea de la falimentul Euroins, cel mai recent din România.

„Sunt exact practicile pe care le avea Euroins. E ca și cum ai merge într-un magazin și e pâinea 5 lei și zici că nu plătești decât 2,5 lei… Eu am avut daune și cu 100 de lei pe oră manopera la Axeria, în alt caz au plătit 200 de lei pe oră, altul cu 130… Nici nu le mai bag în seamă, le trimit direct la avocat. ASF nu face nimic”, a declarat, pentru Libertatea, Gheorghe Tocaciu, proprietar de service și membru fondator al Patronatului Operatorilor de Service-uri din România.

„Tariful nostru este de 350 de lei ora de manoperă. Singurii care primesc bani sunt cei care au convenții cu asigurătorii. Dar ei cer niște prețuri nerealiste de genul 80 de lei pe oră. În final, tot păgubitul iese prost. Și de multe ori nu știe că service-urile care acceptă astfel de convenții ajung să pună pe mașini piese din dezmembrări sau i se scrie clientului că a fost înlocuită o piesă, dar, de fapt, este reparată, nu este nouă”, a continuat acesta.

Acuzații de practici incorecte

Într-un comunicat de vineri, 22 august, patronatul a acuzat Axeria de practici incorecte.

„Avem zeci de dosare în care Axeria a decis unilateral să plătească mai puțin decât valoarea devizelor transmise spre plată. Nu țin cont de tarifele practicate de unitățile de reparație, nu negociază, pur și simplu stabilesc o sumă arbitrară, deseori cu piese cotate sub prețul de achiziție real. Este o practică periculoasă, care ne duce exact acolo de unde am sperat că am scăpat”, a spus Tocaciu, proprietarul unui service autorizat din Baia Mare.

Care sunt problemele semnalate

Cele mai frecvente reclamații vizează:

  • Plăți parțiale ale daunelor transmise spre decontare.
  • Refuzul recunoașterii tarifelor practicate de unitățile de reparație.
  • Întârzieri semnificative în soluționarea dosarelor.
  • Estimarea valorii pieselor de schimb la niveluri necorelate cu piața reală.
  • Lipsa unui canal eficient de comunicare directă între părți.
  • Nerecunoașterea soluțiilor tehnice stabilite de service-uri.

Valoarea mașinii, principala problemă

Pentru a reduce valoarea despăgubirilor, Axeria reduce „din pix” valoarea automobilului, acuză service-urile.

„În cazul în care un păgubit ajunge să ceară despăgubire pentru un autoturism avariat, Axeria stabilește o valoare de piață mult mai mică decât cea reală a vehiculului. Aceasta se face prin calcularea valorii în patru sisteme, iar compania alege întotdeauna cea mai mică valoare dintre ele, ceea ce face imposibil ca păgubitul să își înlocuiască autoturismul avariat cu unul de aceeași categorie. Practic, păgubitul rămâne cu o despăgubire care nu reflectă valoarea reală a autovehiculului său și este în imposibilitatea de a-și acoperi pierderea”, spune Cosmin Popovici, proprietarul unui service din Caraș-Severin, citat în comunicat.

ASF nu are cum să supravegheze firmele active în baza legislației europene

Patronatul cere intervenția ASF, în contextul în care probleme există și la alți asigurători. Comunicatul service-urilor are titlul: „Piața RCA, în pragul unui nou derapaj? Asigurători străini fără control ASF, dar cu impact masiv asupra păgubiților români”.

Axeria funcționează în România în baza legislației europene, fără a avea o sucursală în România. Din această cauză, service-urile acuză întârzieri și lipsa comunicării cu compania.

„După recentele falimente City Insurance și Euroins, care au destabilizat grav piața și au afectat sute de mii de clienți, autoritățile române au promis măsuri ferme pentru a evita o repetare a scenariului. Cu toate acestea, companiile care au intrat ulterior pe piață – precum Axeria IARD (Franța), Hellas Direct (Grecia), Eazy sau Dallbogg – activează fără infrastructură fizică în România și, în multe cazuri, fără mecanisme clare și transparente de relaționare cu păgubiții sau service-urile auto”, susține patronatul.

Axeria și Hellas Direct au, de regulă, cele mai mici prețuri. Din această cauză, cele două firme au ajuns rapid la câte 10% cotă de piață în România.

Libertatea a contactat Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF), dar aceasta nu a trimis până acum un punct de vedere.

Precedentul Dallbogg

Recent, Dallbogg a rămas fără posibilitatea de a activa în România, după ce service-urile au acuzat firma că nu răspunde, iar ASF a ridicat problema în fața autorității bulgare, cea care controlează asigurătorul.

În primăvară, Dallbogg fusese interzisă și în Polonia, unde recurgea la practici similare.

Tocaciu a declarat că, deși interzisă teoretic în acest moment, firma bulgărească are peste 100.000 de polițe emise, astfel că trebuie să achite reparațiile făcute în baza lor.

