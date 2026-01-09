Potrivit instituției, pacienții asigurați incluși în aceste programe au acces la servicii medicale și conexe, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale, precum și la întregul pachet de servicii de bază.

CNAS precizează că persoanele fără venituri înscrise în Programul Național de Oncologie sunt considerate asigurate și beneficiază, până la vindecare, atât de tratamentele prevăzute în program, cât și de pachetul complet de servicii de bază.

De aceleași drepturi beneficiază și pacienții neasigurați incluși în programele naționale de prevenire, supraveghere și control al HIV/SIDA și tuberculozei, în cazul tuberculozei până la vindecarea bolii.

Pentru pacienții neasigurați înscriși în celelalte programe naționale de sănătate, CNAS arată că aceștia vor continua să primească serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare și dispozitivele prevăzute în programele respective, precum și serviciile de bază necesare (consultații și spitalizări), până la tratarea afecțiunii, alături de pachetul minimal de servicii.

Instituția a detaliat și serviciile din pachetul de bază care completează programele naționale de sănătate, precum prescripțiile medicale, spitalizarea de zi sau continuă, tratamentele la externare și documentele medicale necesare monitorizării pacienților.

De asemenea, sunt prevăzute consultații specifice pentru fiecare program în parte, precum cele pentru diabet, boli rare, transplant, hemofilie și talasemie, sănătatea femeii și copilului, boli endocrine, neurologice sau de sănătate mintală.

CNAS subliniază că pacienții neasigurați înscriși în programele naționale se pot prezenta direct la medic sau la spital pentru serviciile prevăzute, fără a avea nevoie de bilet de trimitere.

Totodată, accesul la spitalizarea de zi pentru pacienții incluși în PNS se face fără condiționări financiare.

În ceea ce privește investigațiile paraclinice pentru monitorizarea bolilor cronice, acestea vor fi efectuate, în funcție de tipul afecțiunii, în maximum cinci zile lucrătoare de la solicitare sau conform programării, în condițiile stabilite de CNAS.

