Noul sindicat va funcționa la nivel național, cu filiale în toate județele, și va primi atât membri români, cât și muncitori străini care activează în România prin platforme digitale.

Printre principalele obiective anunțate de BNS se află:

apărarea membrilor în fața platformelor și intermediarilor;

clarificarea statutului juridic al lucrătorilor pe platforme;

propunerea unor reglementări fiscale corecte;

asigurarea accesului la sistemele de protecție socială (sănătate, pensii, șomaj, concedii medicale);

demararea negocierilor colective la nivel de platformă;

reprezentarea lucrătorilor ca partener social recunoscut în dialogul cu Guvernul României;

negocierea unor beneficii colective, precum asigurări avantajoase sau acorduri cu lanțurile de benzinării.

Potrivit datelor furnizate de BNS, numărul societăților partenere pentru transport alternativ în România s-a dublat în ultimii doi ani, ajungând de la 9.257 în 2023 la peste 18.900 în 2025.

Doar platformele Uber și Bolt au împreună peste 105.000 de șoferi activi, susține organizația.

„Dacă lucrezi la Uber, Bolt, Blue, Glovo, Wolt sau orice altă platformă, te așteptăm în sindicat! Vom face vocea ta auzită în fața autorităților și angajatorului!”, a transmis Blocul Național Sindical, pe Facebook.

Acesta ar fi primul sindicat din România pentru cei care lucrează pentru platformele digitale.

