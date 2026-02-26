Ce nu a declarat la vamă

Potrivit publicației Rosenheim24, controlul a avut loc luni, 23 februarie, iar mașina era un Aston Martin Vantage V8 înmatriculat în Elveția.

Bărbatul le-a spus vameșilor că intenționa să ducă mașina în Republica Cehă, în cadrul unei mutări. Problema a fost că nu a făcut declarația vamală necesară la intrarea în Uniunea Europeană.

Pentru autorități, acest lucru a însemnat automat calcularea taxelor de import și a TVA-ului. Pe baza valorii estimate a mașinii, aproximativ 74.000 de euro, suma datorată a ajuns la circa 23.000 de euro.

Mașina de 74.000 de euro, confiscată pe loc

Pentru că șoferul nu a putut plăti suma pe loc, vameșii au confiscat temporar mașina.

A doua zi, pe 24 februarie, britanicul a revenit cu banii și a reușit să își recupereze bolidul. Însă problemele nu s-au încheiat aici.

Autoritățile germane au deschis și o procedură penală pentru suspiciune de evaziune fiscală. Deocamdată, nu au fost oferite alte detalii despre evoluția cazului.

Drumul spre Cehia nu s-a terminat fără Aston Martin, dar s-a transformat într-o factură de cinci cifre și într-un dosar penal.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE