Șoferul român a băut o gură de apă și a scăpat camionul de sub control pe autostrada E42 din Belgia, în direcția Namur

Conform publicației dhnet.be, accidentul s-a produs sâmbătă dimineață, în jurul orei 9:30, pe autostrada E42, pe sensul de mers spre Namur. Un cetățean român aflat la volanul unui camion de mare tonaj circula pe acest sector de drum când, ajuns în dreptul localității Verlaine, a încercat să bea apă dintr-o sticlă.

Potrivit informațiilor, șoferul s-a înecat, moment în care a pierdut controlul volanului și a ajuns cu TIR-ul pe banda mediană de separare a sensurilor de circulație.

Mii de piese auto împrăștiate pe carosabil

Camionul transporta piese pentru autovehicule, care, în urma impactului, s-au împrăștiat pe autostradă. Marfa a ajuns atât pe a treia bandă de circulație, pe sensul către Namur, cât și pe zona mediană, îngreunând traficul.

Șoferul român a fost rănit în accident și a fost transportat la spitalul Mont Légia pentru îngrijiri medicale.

Șoferii au circulat ore bune pe o singură bandă

La fața locului au intervenit poliția rutieră de autostradă, precum și echipele firmei de depanare Munster, care s-au ocupat atât de camion, cât și de strângerea pieselor împrăștiate pe șosea.

„Autostrada nu a fost închisă, însă pe sensul spre Namur, ceilalți șoferi au fost rugați să circule pe o singură bandă”, au explicat reprezentanții Munster. Operațiunea de strângere a pieselor auto s-a desfășurat între ora 9:30 și aproximativ 15:40.

La ora 16:00, operațiunile de curățare a autostrăzii erau încă în desfășurare, deoarece camionul a pierdut și ulei pe carosabil, fiind necesare lucrări suplimentare pentru siguranța circulației.

După externarea din spital, șoferul român a fost preluat de aceeași firmă de depanare, care l-a cazat timp de două nopți la un hotel din apropierea zonei Hesbymazout.

Un accident asemănător s-a produs, în urmă cu mai mulți ani, și în România, pe un drum din Gorj. Un șofer de TIR a fost la un pas de ași pierde viața, după ce a băut o gură de cafea și s-a înecat, moment în care a pierdut controlul volanului. Camionul a pătruns pe contrasens și s-a răsturnat într-un șanț. Inițial, șoferul a rămas blocat în cabină, fiind scos de salvatori și transportat cu ambulanţa la spital.

