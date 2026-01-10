În jurul orei 18.00, un șofer român în vârstă de 41 de ani a pierdut controlul asupra camionului său. Vehiculul a lovit peretele din dreapta al tunelului, a derapat pe banda stângă și s-a oprit în interiorul tunelului, relatează portalul de știri austriac Weekend.at.

Auf der A10 kam es Freitagnachmittag zu einem schweren Unfall im Brentenbergtunnel. Das Feuer hat enorme Schäden angerichtet. https://t.co/5nFjDzU1A7 — heute.at (@Heute_at) January 10, 2026

La scurt timp a izbuncit un incendiu de proporții, iar fumul dens s-a răspândit rapid. Șoferul a reușit să iasă din TIR, iar echipajele de salvare l-au evacuat printr-un tunel lateral. Bărbatul care a suferit răni ușoare a fost transportat la Spitalul Universitar din Salzburg.

Massive Schäden nach schwerem LKW-Brand, der Brentenbergtunnel auf der A10 bleibt lange gesperrthttps://t.co/BClFwt9Rhm pic.twitter.com/UsZUVroz2q — Kronen Zeitung (@krone_at) January 10, 2026

Poliția a închis autostrada în ambele direcții, iar mai multe echipaje de pompieri au fost mobilizate. Focul, care s-a extins și la instalațiile tehnice ale tunelului, a provocat distrugeri semnificative, inclusiv prăbușirea unor secțiuni din tavan.

Peste 100 de salvatori s-au luptat timp de cinci ore pentru a stinge incendiul. Sistemele de alimentare cu apă pentru stingerea focului au funcționat corespunzător, iar specialiștii au monitorizat constant temperaturile și nivelurile de substanțe nocive din aer. Fumul dens a afectat vizibilitatea, îngreunând traficul în zona Werfen.

Lkw-Brand: Tauernautobahn-Tunnel bleibt länger gesperrt https://t.co/9d1qU2OeW7 — PULS 24 (@puls24news) January 10, 2026

Momentan, cauzele accidentului rămân necunoscute, iar anchetatorii analizează posibile defecte tehnice sau erori umane. Camionul a fost ridicat de pe carosabil, însă tunelul rămâne închis până la remedierea avariilor.

Incendiul a distrus sistemele de comunicație și detectoarele de incendiu pe o distanță de 100 de metri în tunel. Betonul s-a fisurat, cablurile s-au topit, iar senzorii au fost avariați.

Un alt caz a avut loc în Germania, pe autostrada A8. Unui șofer român de 59 de ani i-a luat foc tot camionul și basculanta de 33 de tone pe care o transporta. Peste 70 de pompieri s-au chinuit să stingă incendiul izbucnit.



