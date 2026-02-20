Cum funcționează schema

Programul este derulat de Pod, unul dintre cei mai populari furnizori de stații de încărcare din Regatul Unit, cu peste 250.000 de unități instalate începând din 2009.

Prin utilizarea funcțiilor de încărcare inteligentă, clienții pot câștiga până la 100 de lire sterline anual.

Condițiile de participare sunt simple și flexibile:

Acces universal: Șoferii pot câștiga aceste recompense indiferent de compania care le furnizează energia electrică acasă (fie că au un tarif unic, fie unul cu două paliere orare).

Gestionare digitală: Înscrierea se face rapid, prin intermediul aplicației mobile Pod.

Prag minim de retragere: Utilizatorii își pot transfera banii câștigați odată ce soldul lor atinge suma de 10 lire sterline.

Eficiență pentru rețea, economii pentru șoferi

Secretul din spatele acestor recompense este optimizarea consumului. Sistemul ajustează automat ferestrele de încărcare, mutându-le în perioadele în care cererea din rețeaua națională este scăzută, iar disponibilitatea energiei regenerabile este ridicată.

Până în acest moment, compania a plătit deja 330.000 de lire sterline clienților săi și estimează că valoarea totală a recompenselor va depăși pragul de un milion de lire sterline până la sfârșitul anului.

Reacția autorităților și a mediului de afaceri

Inițiativa a fost primită cu entuziasm atât de mediul de afaceri, cât și de autorități, fiind considerată un pas important în adoptarea mobilității verzi.

„Pod Rewards redefinește experiența de încărcare pentru clienții noștri casnici. Pe măsură ce continuăm să fim pionieri în domeniul încărcării la domiciliu, facem mobilitatea electrică de zi cu zi mai accesibilă ca niciodată pentru mii de șoferi britanici”, a declarat Melanie Lane, CEO-ul Pod.

Proiectul este susținut și de Guvernul de la Londra. Keir Mather, ministrul Aviației, Maritimului și Decarbonizării, a subliniat importanța reducerii costurilor de transport.

„Facilitarea încărcării vehiculelor electrice acasă ajută mai mulți șoferi să reîncarce cu un cost de doar 2 pence pe milă. Este minunat să vedem companii care oferă stimulente suplimentare pentru instalarea încărcătoarelor la domiciliu, ajutând oamenii să economisească bani”, a spus Keir Mather.

