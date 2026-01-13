Asistentă medicală, condamnată după agresarea unei paciente cu demență

Alina Ioniță, în vârstă de 40 de ani, și Costin Ghincescu, 41 de ani, s-au mutat din București în Irlanda de Nord în 2014, înainte de Brexit. Ulterior, cei doi s-au stabilit în Bournemouth, în sudul Angliei. Ea lucra ca asistentă medicală, iar el era medic veterinar calificat în România și înscris în registrul profesional britanic. Alina Ioniță a fost dată afară definitiv din profesia de asistent medical în 2023, printr-o decizie a Nursing and Midwifery Council.

Totul a pornit de la un incident petrecut în iulie 2020, într-un cămin de îngrijire din Londonderry, Irlanda de Nord. Potrivit anchetei, Ioniță s-a certat cu o pacientă vârstnică, diagnosticată cu demență, a arătat cu degetul spre aceasta și i-a lovit mâna când femeia a ridicat-o.

În aprilie 2021, instanța a condamnat-o pentru agresiune și i-a aplicat o amendă de 500 de lire sterline. Între timp, fără să își informeze angajatorii despre condamnare, Alina Ioniță se angajase la Royal Bournemouth Hospital. Fapta a fost descoperită ulterior, în cadrul unei anchete de protecție a pacienților, iar autoritatea de reglementare a decis excluderea ei definitivă.

Soțul, condamnat pentru violență domestică

Și lui Costin Ghincescu, soțul Alinei, Royal College of Veterinary Surgeons i-a retras dreptul de a practica, după ce a ieșit la iveală o condamnare penală din 2019.

Potrivit documentelor prezentate în fața comisiei disciplinare, bărbatul a agresat-o pe soția sa în urma unui scandal violent, petrecut în Irlanda de Nord. Mai întâi, a lovit-o în mașină, spunându-i să nu plângă și să nu facă scandal. Ajunși acasă, le-a spus copiilor lor, atunci cu vârste de șase, nouă și zece ani: „Stați aici, o să o învăț pe mami o lecție”.

În fața copiilor, a lovit-o în mod repetat, a împins-o de mai multe ori și a lovit-o cu picioarele. În timpul agresiunii, i-a spus că îi va rupe brațele dacă încearcă să se apere.

„Te omor pentru că ai sunat la poliție”

Când femeia a reușit să sune la numărul de urgență, profitând că barbatul intrase într-o farmacie, Costin Ghincescu a fost auzit amenințând-o în limba română: „Te omor pentru că ai sunat la poliție”.

Alina Ioniță a suferit lovituri la nivelul feței și gâtului. Ulterior, le-a spus polițiștilor că era agresată de mai mult timp și că îi era teamă de soțul ei. Instanța l-a condamnat pe Ghincescu la șase luni de închisoare.

Bărbatul, prins drogat la volan

În decembrie 2022, Costin Ghincescu a avut un nou dosar penal. A fost oprit de poliție pe autostrada M3, în apropiere de Winchester, și testele au arătat că bătbatul consumase droguri. Concentrația era de peste trei ori mai mare decât limita legală. A fost amendat și a primit interdicție de a conduce timp de 12 luni.

În fața comisiei disciplinare, Ghincescu a spus că agresiunea asupra soției a fost un „moment de pierdere a controlului” și s-a declarat rușinat. Explicațiile nu au convins însă autoritățile.

„Un asemenea comportament violent, îndreptat împotriva partenerei și petrecut în prezența copiilor, este extrem de grav și incompatibil cu statutul de medic veterinar”, a concluzionat comisia RCVS.

În cadrul audierilor, Alina Ioniță a depus mărturie în favoarea soțului său și a contestat propria condamnare, pe care a descris-o drept o acuzație falsă. Autoritățile britanice au decis în final că faptele celor doi sunt incompatibile cu exercitarea unei profesii medicale și cu încrederea publicului în sistemul de sănătate.