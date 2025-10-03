Avortul este legal în Spania din 2010

Controversa a început marți, când Primăria Madridului, condusă de Partidul Popular (PP, dreapta), a aprobat o propunere a extremei drepte.

Aceasta viza obligarea serviciilor medicale să informeze femeile care doresc să avorteze despre un presupus „sindrom post-avort”. Propunerea susține că acest sindrom ar putea duce la „consum de alcool și de droguri (…), gânduri suicidare„ și „o dezvoltare a cancerelor”.

Textul afirmă că „sindromul post-avort este ceva ascuns deliberat, mai ales în Spania” și că „avortul este un mare business pentru ideologia ce îl susține și promovează: feminismul”.

Reacția autorităților

Inițial, PP a susținut propunerea. Însă joi, primarul Madridului, Jose Matinez Almeida, membru PP, a recunoscut că sindromul post-avort nu este „științific recunoscut”.

El a garantat că informarea femeilor despre acest sindrom nu va fi obligatorie.

Premierul Pedro Sanchez a acuzat PP că „a decis să fuzioneze cu extrema dreaptă”. Ca răspuns, el a anunțat propunerea de includere a dreptului la avort în Constituție.

Obstacole în calea reformei

O reformă constituțională necesită o majoritate de trei cincimi din Parlament, ceea ce face necesară susținerea dreptei. Acest lucru pare foarte dificil de obținut.

În Spania, avortul a fost dezincriminat în 1985 și legalizat în 2010. Țara este considerată un model în privința drepturilor femeilor în Europa. Cu toate acestea, accesul la avort rămâne dificil în practică.

Mulți medici din spitalele publice invocă obiecția de conștiință, refuzând să efectueze avorturi. Acest lucru obligă multe femei să parcurgă distanțe mari pentru a avea acces la această procedură.

În martie 2024, extrema stângă, parteneră de guvernare a socialiștilor, a propus includerea dreptului la avort în Constituție. Pedro Sanchez a susținut ulterior această idee.

Franța a devenit anul trecut prima și singura țară din lume care a inclus explicit dreptul la avort în Constituția sa.

