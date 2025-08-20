A fluturat un steag nord-coreean la graniță

Ahn Hak-sop face parte dintr-un grup de șase foști soldați și spioni nord-coreeni, toți trecuți de 80 de ani, care au solicitat autorităților sud-coreene să fie repatriați după ce și-au ispășit pedepsele lungi de detenție.

Potrivit unei purtătoare de cuvânt a organizației care militează pentru repatrierea sa, Ahn „a mers câteva sute de metri către un punct de control militar, dar a fost oprit de soldați”. Ulterior, acesta a fost transportat la spital.

O fotografie difuzată de agenția de presă sud-coreeană Yonhap îl arată pe Ahn fluturând un steag nord-coreean la graniță – gest sancționat de legislația sud-coreeană privind securitatea națională. Cele două Corei rămân oficial în stare de război, conflictul din 1950-1953 încheindu-se printr-un armistițiu, nu printr-un tratat de pace.

Capturat în 1952

Ahn a fost capturat în 1952, în timpul unei misiuni de infiltrare, și a rămas în închisoare până în 1995. Fidel convingerilor sale comuniste, el a refuzat să se dezică de ele, ceea ce i-ar fi putut aduce o eliberare mai devreme.

Grupul de sprijin pentru repatrierea lui Ahn Hak-sop, care îi reprezintă pe cei șase foști deținuți, susține că aceștia ar trebui considerați prizonieri de război conform Convențiilor de la Geneva, iar cererile lor de repatriere trebuie respectate.

Recomandări Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

„Sunt un prizonier de război venit aici în uniformă de soldat nord-coreean, sub ordinele Partidului Muncitorilor din Coreea. Însă guvernul sud-coreean nu m-a recunoscut ca atare și am fost obligat să stau peste 40 de ani în închisoare, supus la numeroase acte de tortură”, declara Ahn în 2024 pentru publicația locală Ganghwa News.

Organizația care îl susține a precizat pentru AFP că va continua să facă presiuni pentru repatrierea celor șase nord-coreeni. Până în prezent, regimul de la Phenian nu a avut nicio reacție oficială.