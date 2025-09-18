Miercuri, consilierii locali din Timișoara au aprobat transferul clădirii de la primărie la spital.

Spitalul de Copii din Timișoara, deschidere etapizată

În ședința extraordinară, consilierii au votat în unanimitate pentru „darea în administrare a imobilului – corp C10 (…) în favoarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara, pentru o perioadă de 10 ani”.

Această decizie permite spitalului din Timișoara să contracteze serviciile necesare pentru operaționalizarea completă a noului corp.

„Deschiderea se va face etapizat, așa cum am declarat în vară. Deschidem UPU, care va fi primul lucru ce-l mutăm acolo. (…) În 29 (septembrie – n.r.) facem inaugurarea”, a declarat managerul spitalului, Mihai Gafencu.

Inițial, se va muta secția UPU, urmată de Imagistică și apoi de Neonatologie. Deși spitalul a depus proiecte pentru finanțare suplimentară, momentan se va utiliza aparatura existentă.

Lucrările la spitalul din Timișoara au început în 2014

Lucrările la noua clădire a spitalului din Timișoara au început în 2014, dar au întâmpinat numeroase obstacole.

Primul constructor a intrat în insolvență, iar proiectul s-a confruntat cu lipsa de fonduri. În 2020, lucrările erau finalizate în proporție de 95%.

Ultimul contract, în valoare de 5,9 milioane de lei fără TVA, a fost încheiat cu Sulfatim SRL pentru lucrări suplimentare și respectarea normativelor ISU.

Noua clădire a spitalului de copii din Timișoara va avea 150 de paturi și va găzdui urgențele, laboratoarele, policlinica, radiologia, chirurgia pediatrică, terapia intensivă, ortopedia și secția de prematuri.

În iulie 2023 au început și lucrările de amenajare a spațiilor exterioare, realizate de SDM.

