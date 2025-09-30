Stagiul militar voluntar, plătit cu trei salarii medii brute

Ministerul Apărării Naționale estimează că aproximativ 10.000 de tineri ar putea opta pentru această formă de instruire militară în primă fază în 2026, potrivit Observator News.

Concret, 10.000 de bărbați și femei din România, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, se vor putea înrola în armată în mod voluntar și vor primi la final suma de aproximativ 5.400 de euro.

Pe durata celor patru luni, tinerii vor primi solda lunară a unui militar activ, în jur de 4.000-5.000 de lei, cazare și masă în unitățile militare. La final, participanții la stagiul militar voluntar vor fi recompensați suplimentar.

Cei care finalizează programul vor încasa trei salarii medii brute, echivalentul a circa 27.000 de lei.

Astfel, MApN vrea să atingă pragul de 120.000 de cadre pregătite în caz de conflict. În prezent, MApN dispune de aproximativ 70.000 de militari activi și 40.000 în rezervă, însă o parte semnificativă dintre rezerviști sunt în vârstă și inapți pentru luptă, ceea ce reduce efectivul real disponibil.

Pe lângă aceștia, armata mai are la dispoziție și aproximativ 3.000 de rezerviști voluntari, instruiți în ultimii doi ani, conform Digi 24.

Recomandări Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa

Proiectul privind introducerea serviciului militar voluntar va intra în vigoare din 2026, a anunțat, luni, ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu.

Ce spune ministrul Apărării despre noua lege

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a precizat că scopul acestei reforme este crearea unei rezerve mai tinere și mai bine pregătite, potrivit Agenției de presă a Armatei.

„Scopul este să instituie această noțiune nouă de militar voluntar în termen, prin care tinerii, băieți și fete, să vină să facă armata patru luni, sunt retribuiți la finalul acestor patru luni de zile și apoi rămân în rezerva armatei române”, a declarat acesta.

El a adăugat că introducerea serviciului militar voluntar nu înseamnă revenirea la armata obligatorie.

„Eu cred că la noi nu e cazul. Avem o armată de profesioniști ale cărei efective trebuie să crească și vor crește gradual și avem acest nou instrument pentru a-și crește efectivele de voluntari”, a precizat Ionuț Moșteanu.

Concediu special pentru angajați

Pentru tinerii care au deja un loc de muncă, Ministerul Apărării intenționează să propună un concediu special de 4 luni.

Aceștia vor putea lipsi de la serviciu pe perioada instrucției și apoi să revină la locul de muncă.

Sprijin majoritar din partea populației

Potrivit unui sondaj INSCOP Research, 74,2% dintre români susțin introducerea stagiului militar voluntar.

Sprijinul este ridicat atât în rândul bărbaților (76%), cât și al femeilor (72%), dar și în rândul tinerilor sub 30 de ani (76%).

Remus Ștefureac, director INSCOP, a subliniat: „Sprijinul populației pentru stagiul militar pe bază de voluntariat este puternic și consistent în timp, trei pătrimi dintre români având o părere bună despre această formă de serviciu militar atât în prezent, cât și în urmă cu zece ani”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE