Românii sunt de acord cu stagiul militar, dar cu o singură condiție, arată un sondaj INSCOP

Sprijin puternic pentru stagiul militar voluntar în România

Potrivit cercetării, percepția populației s-a menținut relativ constantă în ultimii zece ani – în 2015, procentul era de 79,4%. În prezent, doar 20,7% dintre români au o părere proastă despre această formă de serviciu militar, iar 5,1% nu au răspuns.

„Sprijinul populației pentru stagiul militar pe bază de voluntariat este puternic și consistent în timp, trei pătrimi dintre români având o părere bună despre această formă de serviciu militar atât în prezent, cât și în urmă cu zece ani”, a explicat Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

Cine sprijină cel mai mult stagiul militar voluntar

Votanți: 94% dintre votanții PNL, 87% dintre cei ai USR, 76% ai PSD și 68% ai AUR sunt de acord.

Gen: 76% dintre bărbați și 72% dintre femei au o părere bună.

Vârstă: 76% dintre tinerii sub 30 de ani, 77% dintre cei între 30-44 ani, 67% dintre cei între 45-59 ani și 78% dintre cei peste 60 de ani sprijină ideea.

Educație: 87% dintre românii cu studii superioare susțin stagiul militar voluntar, comparativ cu 60% dintre cei cu educație primară.

Remus Ștefureac a subliniat și impactul situației geopolitice actuale.

„În contextul regional marcat de agresiunea rusă din Ucraina, aceste percepții pot contribui la consolidarea pregătirii și rezilienței populației în raport cu amenințările de securitate concrete”.

Datele au fost culese în perioada 1-9 septembrie 2025, prin metoda CATI (interviuri telefonice). Eșantionul a inclus 1.103 persoane, reprezentativ pentru populația adultă din România. Marja de eroare este de ± 2,95%, la un nivel de încredere de 95%.

