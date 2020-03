De Simona David,

Un studiu realizat de cercetători ai Universității California de Sud arată că anumite poziții sunt mai sănătoase, chiar dacă persoanele sunt sedentare.

De pildă, statul pe scaun, pe perioade lungi de timp, este asociat cu boli cardiovasculare și chiar deces.

Concluziile studiului se bazează pe analiza unor date prelevate de la persoane din cadrul unei populaţii de vânători-culegători din Tanzania, care au purtat dispozitive pentru monitorizarea activităţii fizice şi a perioadelor de odihnă.

”În ciuda lungilor perioade de inactivitate, una dintre diferenţele majore pe care le-am observat este aceea că membrii populaţiei Hazda se odihnesc de obicei în poziţii care solicită musculatura pentru menţinerea nivelurilor uşoare de activitate fizică – fie în poziţie ghemuită, fie în genunchi”, a explicat doctorul David Raichlen, profesor de ştiinţe biologice la Universitatea California de Sud, autor principal al studiului, citat de Agerpres.

Pentru a afla mai multe, cercetătorii au analizat informaţii prelevate de la douăzeci şi opt de adulţi din cadrul populaţiei Hadza care au purtat dispozitive, cunoscute sub numele de accelerometre, timp de opt zile şi le-au comparat cu date din cadrul studiilor anterioare, care au evaluat sedentarismul în cadrul populaţiilor moderne active.

Ei au descoperit că subiecţii testaţi aveau niveluri ridicate de activitate fizică puţin peste o oră pe zi, iar perioada sedentară era de nouă până la zece ore pe zi. Totuşi, în ciuda faptului că stăteau în poziţii de odihnă perioade lungi de timp, membrii populaţiei Hazda nu prezentau indicii ale afecţiunilor asociate unui stil de viaţă sedentar.

Oamenii de ştiinţă susţin că acest lucru se datorează posturilor adoptate în mod obişnuit de populaţia Hazda, pe vine sau în genunchi, care implică mai multă activitate musculară în comparaţie cu statul pe scaun. Ei cred că aceste posturi de odihnă activă ar putea ajuta ”la protejarea oamenilor de efectele nocive ale sedentarismului”.

”Statul pe canapea – sau chiar pe un scaun de birou – necesită mai puţină activitate musculară decât ghemuit sau îngenuncheat. Deoarece nivelurile uşoare de activitate musculară necesită combustibil – ceea ce presupune, în general, arderea grăsimilor – e posibil ca poziţiile ghemuit şi îngenunchiat să nu fie la fel de nocive ca statul pe scaun”, a subliniat Raichlen.

Studiul a fost publicat în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas)

