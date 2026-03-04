Crima s-a produs în locuința comună a celor doi, situată pe strada Frumoasă din municipiul Brăila, în jurul orei 11.40. Potrivit anchetei, femeia, în vârstă de 68 de ani, își exprimase dorința de a se muta în Spania, la un alt copil, fapt care l-a nemulțumit profund pe fiul său.

Într-un acces de furie, agravat de o tulburare de personalitate antisocială, bărbatul a atacat-o cu o violență extremă.

„A exercitat asupra victimei violenţe extreme în zone vitale, materializate în lovituri multiple şi de mare intensitate, cu obiecte contondente, apoi cu o foarfecă, în zona capului, a feţei, a membrelor superioare şi inferioare, urmărind suprimarea vieţii victimei, generându-i leziuni incompatibile cu viaţa şi în legătură directă şi condiţionată de cauzalitate cu decesul acesteia”, au notat procurorii în rechizitoriu.

Trebuie precizat faptul că judecătorul de la Tribunalul Brăila a reținut în acest caz forma agravată de „omor prin cruzimi”, arătând că „s-au cauzat suferinţe deosebite victimei, fapta a fost săvârşită cu ferocitate şi este de natură a produce un sentiment de oroare”.

„Uciderea unei persoane prin lovirea ei cu intensitate mare şi de multiple ori, cu obiecte contodente, respectiv sticluţă de parfum, scrumieră şi foarfecă, în zona capului, a feţei, a gâtului, a membrelor superioare şi inferioare, a abdomenului, constituie infracţiunea de omor prin cruzimi”, a mai arătat judecătorul, conform publicației De Brăila.

