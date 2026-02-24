Range Rover Sport, licitație publică în Constanța

Pentru prima licitație, ANAF a stabilit un preț de pornire de 66.892 de lei (fără TVA). Cu tot cu cota de TVA de 21% aplicabilă în acest caz, suma finală de pornire ajunge la aproximativ 80.939 de lei (circa 16.200 de euro).

Prin comparație, suma este echivalentă cu prețul de listă al unei Dacii Logan noi, transformând acest SUV de lux într-o potențială ocazie pentru vânători de chilipiruri, în ciuda rulajului afișat în bord.

Detalii tehnice pentru Range Rover Sport scos la licitație

Conform documentației oficiale, mașina aparține debitorului ACTIV UTIL CONSTRUCT S.R.L. și prezintă următoarele caracteristici:

Model: Range Rover Sport LW A5A1 S5CF2F.

An fabricație: 2014.

Rulaj: 284.000 de kilometri.

Motorizare: 2.993 cmc.

Stare de uzură: Bună.

Mașina are un preț de pornire de 16.200 de euro, dar și un kilometraj de 284.000. Sursa foto: ANAF.

Unde și când are loc licitația

Evenimentul va avea loc în data de 10 martie 2026, la ora 13:00, în municipiul Constanța, pe bulevardul Tomis nr. 312A, etaj 4.

Cei interesați trebuie să știe că autoturismul nu se află în parcul auto al ANAF, ci este depozitat în custodia debitorului, în parcarea Centrului Comercial TOM (zona Maxi Pet) din Constanța. Raportul complet de evaluare, care poate oferi detalii suplimentare despre starea tehnică, poate fi consultat doar la sediul AJFP Constanța.

Condiții de participare pentru licitația ANAF din Constanța

Dacă vrei să intri în cursa pentru Range Rover, trebuie să depui dosarul cu cel puțin o zi înainte de licitație. Documentele necesare includ:

Oferta de cumpărare.

Dovada plății taxei de participare (10% din prețul de pornire, adică aproximativ 6.689 de lei).

Copie după actul de identitate.

Declarație pe proprie răspundere că nu ești interpus cu debitorul.